Жив біля аеропорту, щоб шпигувати за ЗСУ: СБУ викрила зловмисника в Києві

За виконання ворожих завдань підозрюваний отримував від ФСБ гроші. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення

Зловмисника цікавили напрямки та інтенсивність польотів повітряних суден українських військ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали агента ФСБ РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони та критичну інфраструктуру на Київщині. Зловмисник намагався виявити місця базування авіації ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Як стало відомо, для збору розвідінформації російський агент оселився на декілька днів в орендованій квартирі поблизу місцевого аеродрому. Разом з цим фігурант розвідував геолокації комплексів протиповітряної оборони ЗСУ та з’ясовував точність ворожих «прильотів» по енергооб’єктах», – повідомляють правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали зловмисника «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства у Києві.

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фото: СБУ

фото: СБУ

За даними слідства, підозрюваним виявився 18-річний мешканець столиці. Кілька місяців тому молодика дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, особу якого вже ідентифіковано Службою безпеки.

«У поле зору агресора киянин потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію проти України. Надалі агент спілкувався зі своїм російським куратором через анонімний чат у популярному месенджері. За виконання ворожих завдань зрадник отримував від фсб гроші, які надходили на його банківську картку», – повідомляють в СБУ.

Правоохоронці зауважують, що під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер із доказами його листування з російською спецслужбою. Також виявлено банківську картку, на яку надсилали кошти від ФСБ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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Нагадаємо, безпілотники СБУ вдарили одразу по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ.

На Ільському НПЗ сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – $50 млн , повідомив співрозмовник. По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

Стало відомо, що у Запорізькій області росіяни змушують мешканців видаляти українські номери.

«Місцеві поліцаї при перевірці телефонів змушують людей видаляти українські номери. На думку «правоохоронців» такі контакти можуть бути небезпечними, бо їм всюди ввижаються агенти СБУ», – розповів очільник Запорізької області.

Крім того, окупанти влаштовують в захоплених селах фільтрацію, щоб знайти нелояльних до РФ місцевих жителів.