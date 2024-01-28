«Ризик небезпеки високий». Гуменюк попередила про загрозу ракетоносіїв

Сили РФ, хоча й давно не використовували «Калібри», можуть вдатися до їхнього застосування

Наразі росіяни тримають у Чорному морі чотири ракетоносії. Тому ризик небезпеки дуже високий. Про це розповіла керівниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Наразі в Чорному морі ракетно-ударне угруповання складається з чотирьох ракетоносіїв: два підводних і два надводних. У такому випадку можуть бути готові 24 «Калібри» для використання. І це дуже високий ризик ракетної небезпеки і загрози з акваторії моря», – зазначила вона.

Гуменюк додала, що сили РФ, хоч й давно не використовували «Калібри», можуть вдатися до їхнього застосування.

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«З огляду на те, що вже давно ворог не використовував «Калібри», і навіть враховуючи ті складнощі, які в них є з забезпеченням подальшої логістики і обслуговування, вони здатні вдатися до використання, і тому цю небезпеку скидати з рахунку не можна», – зазначила вона.

До того ж, Гуменюк закликала реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, станом на ранок 27 січня російські окупанти вивели в Чорне море шість кораблів. Серед них – чотири носії крилатих ракет «Калібр». Загальний залп до 22 ракет.

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. А в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

Як повідомлялося раніше, окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням