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Окупанти готуються посилити наступ на Авдіївку: оцінка ISW​​​​​​​

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти готуються посилити наступ на Авдіївку: оцінка ISW​​​​​​​
фото з відкритих джерел

21 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було

Українські війська ведуть важкі позиційні бої на більшості фронтових напрямків. Росія готується посилити активність на Авдіївському напрямку. Ворог прагне сконцентрувати в цьому районі понад 40 тисяч військових. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських сил

21 січня російські війська здійснили просування на північний захід від Сватового під час позиційних боїв вздовж лінії від Куп'янська до Сватового, але офіційних підтверджень змін на фронті не було.

21 січня російські та українські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на різних напрямках, зокрема на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки та озера Лиман, на північний захід від Сватового в районі Крохмального та Стельмахівки, а також в районі Коломийчихи.

21 січня тривали позиційні бойові дії на Лиманському напрямку. Російські та українські джерела повідомляли, що бої велися на північний захід від Кремінної в районі Житлівки; в районі Терн і Ямполівки, Діброви і Серебрянського лісу та Білогорівки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що 21 січня російські війська здійснили щонайменше 13 штурмів на Лиманському напрямку, 19 січня – не менше 24, 20 січня – не менше 25.

Поблизу Бахмута 21 січня тривали позиційні бої, проте підтверджених змін на цій ділянці фронту не було. Російські та українські джерела повідомляли про бої в районі Богданівки, в напрямку Іванівського, в районі Кліщіївки та Андріївки та на північний захід від Горлівки в районі Північного та Шумів.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 21 січня, видно, що російські війська просунулися в районі ресторану «Царська охота» вздовж вулиці Соборної та вздовж смуги дерев на південний захід від Авдіївки.

Російські та українські джерела заявили, що позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Новобахмутівки та Степового; біля Авдіївського коксохіму, біля Сіверного, Первомайського, Водяного та Невельського.

21 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Зіткнення були поблизу Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки.

21 січня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Зіткнення були поблизу Роботиного, Новопрокопівки та на захід від Вербового.

21 січня на східному (лівому) березі Херсонської області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Зіткнення були поблизу Кринок.

Нагадаємо, що, за словами Буданова, втрати російської армії в районі Авдіївки на Донеччині останніми тижнями суттєво зросли. 

До слова, війська РФ зосередилися на штурмах Авдіївки та Новомихайлівки на Мар'їнському напрямку. Загарбники атакують майже без використання техніки.

Раніше повідомлялося, що уже влітку 2024 року РФ може планувати новий масштабний наступ на Україну.

Теги: Авдіївка ЗСУ наступ ворог втрати росія

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