Теплоелектростанції ДТЕК зазнали вже 40 атак цієї зими – виконавчий директор
Днями ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини
Протягом цієї зими окупанти вже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.
«Було вже 40 атак. Страждають перш за все великі об’єкти – це теплоелектростанції в Донецькій області та дві в Дніпропетровській. Це акцентовані й таргетовані атаки наших станцій, щоб вони не могли видавати електроенергію в мережу», – сказав він.
Сахарук розповів, що протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Остання атака була сьогодні вночі.
«Дуже багато дронів влучили, на жаль, в станцію. Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, що дуже важливе для роботи станції. ТЕС зараз не працює, йде аналіз пошкоджень», – пояснив він.
Сахарук наголосив, що внаслідок атаки було пошкоджено важливе й цінне обладнання, якого зараз немає для швидкої заміни, тому терміни відновлення можуть бути значними. Водночас наразі немає відключень світла у Дніпрі та Дніпропетровській області. Проте Сахарук пояснив, що схема електропостачання ненадійна, бо в області відсутнє важливе джерело електроенергії, але енергетики працюють над тим, щоб не було відключень споживачів.
«Зараз ми намагаємося разом з «Укренерго» максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між усіма споживачами без будь-яких відключень», – підкреслив виконавчий директор ДТЕК.
Нагадаємо, ворог продовжує систематичні атаки по енергетиці. Днями ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, внаслідок чого у Павлоградському районі області були відключення споживачів. Також через атаку було знеструмлено шахти і під землею залишилась тисяча шахтарів.
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