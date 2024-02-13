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Теплоелектростанції ДТЕК зазнали вже 40 атак цієї зими – виконавчий директор

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Теплоелектростанції ДТЕК зазнали вже 40 атак цієї зими – виконавчий директор
Протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Остання атака була сьогодні вночі
фото: ДТЕК

Днями ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини

Протягом цієї зими окупанти вже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону. 

«Було вже 40 атак. Страждають перш за все великі об’єкти – це теплоелектростанції в Донецькій області та дві в Дніпропетровській. Це акцентовані й таргетовані атаки наших станцій, щоб вони не могли видавати електроенергію в мережу», – сказав він.

Сахарук розповів, що протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Остання атака була сьогодні вночі.

«Дуже багато дронів влучили, на жаль, в станцію. Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, що дуже важливе для роботи станції. ТЕС зараз не працює, йде аналіз пошкоджень», – пояснив він.

Сахарук наголосив, що внаслідок атаки було пошкоджено важливе й цінне обладнання, якого зараз немає для швидкої заміни, тому терміни відновлення можуть бути значними. Водночас наразі немає відключень світла у Дніпрі та Дніпропетровській області. Проте Сахарук пояснив, що схема електропостачання ненадійна, бо в області відсутнє важливе джерело електроенергії, але енергетики працюють над тим, щоб не було відключень споживачів.

«Зараз ми намагаємося разом з «Укренерго» максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між усіма споживачами без будь-яких відключень», – підкреслив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, ворог продовжує систематичні атаки по енергетиці. Днями ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, внаслідок чого у Павлоградському районі області були відключення споживачів. Також через атаку було знеструмлено шахти і під землею залишилась тисяча шахтарів.

Теги: окупанти обстріл ДТЕК Укренерго ворог відключення

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