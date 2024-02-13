Теплоелектростанції ДТЕК зазнали вже 40 атак цієї зими – виконавчий директор

Протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Остання атака була сьогодні вночі

Днями ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини

Протягом цієї зими окупанти вже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі національного телемарафону.

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«Було вже 40 атак. Страждають перш за все великі об’єкти – це теплоелектростанції в Донецькій області та дві в Дніпропетровській. Це акцентовані й таргетовані атаки наших станцій, щоб вони не могли видавати електроенергію в мережу», – сказав він.

Сахарук розповів, що протягом останніх двох тижнів окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Остання атака була сьогодні вночі.

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«Дуже багато дронів влучили, на жаль, в станцію. Пошкоджене критичне й великогабаритне обладнання, що дуже важливе для роботи станції. ТЕС зараз не працює, йде аналіз пошкоджень», – пояснив він.

Сахарук наголосив, що внаслідок атаки було пошкоджено важливе й цінне обладнання, якого зараз немає для швидкої заміни, тому терміни відновлення можуть бути значними. Водночас наразі немає відключень світла у Дніпрі та Дніпропетровській області. Проте Сахарук пояснив, що схема електропостачання ненадійна, бо в області відсутнє важливе джерело електроенергії, але енергетики працюють над тим, щоб не було відключень споживачів.

«Зараз ми намагаємося разом з «Укренерго» максимально забезпечити перерозподіл електроенергії між усіма споживачами без будь-яких відключень», – підкреслив виконавчий директор ДТЕК.

Нагадаємо, ворог продовжує систематичні атаки по енергетиці. Днями ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини, внаслідок чого у Павлоградському районі області були відключення споживачів. Також через атаку було знеструмлено шахти і під землею залишилась тисяча шахтарів.