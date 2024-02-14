Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Влада Сум прокоментувала інформацію про новий наступ росіян

Катерина Іванова
glavcom.ua
Влада Сум прокоментувала інформацію про новий наступ росіян
Наразі реальних загроз наступу росіян на Суми немає
фото з відкритих джерел

Влада міста спростовує фейк

Керівництво міста Суми спростовує інформацію у Мережі про нібито наступ російських окупантів на півночі України. Про це заявив керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

«Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч», – наголосив Дрозденко.

Він зауважив, що ворог поширює ІПСО про нібито наступ окупаційних військ на півночі України та окупації Сум. Втім, чиновник закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям. Наразі реальної загрози немає. 

Нагадаємо, Боррель припустив, коли Росія може піти у ще один великий наступ.

«Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських «виборів» у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі», – написав він.

Боррель наголосив, що на відміну від російських солдатів, українські бійці знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації. 

Стало відомо, що окупанти використовують радянську теорію глибокого бою.

Аналітик стверджує, що російські війська намагаються використовувати стратегію глибокого бою для оперативного планування та швидкого прориву українських оборонних ліній. Однак, за його словами, реалізація цієї стратегії ускладнена сучасними можливостями та тактиками України.

Теорія глибокого бою – це продукт радянського оперативного мистецтва, розроблений у 1920-1930-х роках, який був покликаний відновити маневр на полі бою після Першої світової війни. 

Теорія глибокого бою передбачає взаємодію на різних фронтах і в глибині на рівнях тактичного та оперативного планування, включаючи атаки на всі ешелони артилерією та повітряними ударами, а також атаки на тил противника. Ключовою частиною цієї стратегії є послідовне планування операцій, щоб запобігти відновленню оборонних позицій противника після прориву.

Читайте також: Захід втомився від війни в Україні? Як суспільству вкладають потрібні думки
Теги: росія окупанти чиновник ворог наступ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ втрачає населення
Росія вимирає? Кремль загнав країну в демографічну яму
3 лютого, 22:00
Світові лідери планують відвідати засідання Всесвітнього економічного форуму цього тижня в Давосі
Переговори в Давосі стосовно формули миру: реакція Кремля
15 сiчня, 14:17
За словами журналістів Bloomberg, досягти згоди щодо 13-го пакету обмежувальних заходів проти РФ буде непросто
Bloomberg розповів, коли ЄС хоче затвердити новий пакет санкцій проти Росії
19 сiчня, 17:51
Російський олігарх Олег Дерипаска
Кремлівський олігарх спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні
14 сiчня, 21:45
Провідниця переплутала час прибуття і не знала, що поїзд відстає від розкладу
У Росії провідниця помилково висадила пасажирів посеред ночі у лісі на морозі
24 сiчня, 11:20
Вцілілий під час ракетного обстрілу унітаз
Обстріл України: у соцмережах з'явився новий «символ незламності»
23 сiчня, 10:56
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден
Байден заявив, що США повинні продовжувати допомагати Києву
2 лютого, 04:20
Українська ППО збила 16 «шахедів»: деталі нічної атаки
Українська ППО збила 16 «шахедів»: деталі нічної атаки
Вчора, 06:30
Російське судно NS Leader потрапило під санкції США
Російський танкер різко змінив маршрут після новини про санкції
11 лютого, 02:53

Суспільство

Влада міста Суми прокоментувала інформацію про новий наступ росіян, що шириться мережею
Влада міста Суми прокоментувала інформацію про новий наступ росіян, що шириться мережею
Знищення «Цезара Кунікова»: ЗСУ повідомили, скільки ще десантних кораблів РФ у Чорному морі
Знищення «Цезара Кунікова»: ЗСУ повідомили, скільки ще десантних кораблів РФ у Чорному морі
Який вигляд мав «Цезар Куніков» до «знайомства» з українськими дронами (відео)
Який вигляд мав «Цезар Куніков» до «знайомства» з українськими дронами (відео)
Десять зворушливих історій про кохання та війну
Десять зворушливих історій про кохання та війну
Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом
Командирам дозволять списувати військове майно без погодження з вищим керівництвом
Розвідка опублікувала список сирійців, яких Росія завербувала на війну в Україну
Розвідка опублікувала список сирійців, яких Росія завербувала на війну в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
День Святого Валентина: яскраві листівки та привітання
11K
Сенат США схвалив допомогу Україні
11K
Сховати не вдалось: партизани виявили підпільне виробництво оборонних споруд
8366
У Чорному морі знищено російський десантний корабель
6218
Деякі українські підрозділи вперше за два роки вийшли з Авдіївки
5219
«Ну что, дорогой друг, довы*бывались?» Чим завинив Сергій Пашинський

Новини

Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 05:51
14 лютого – День усіх закоханих: що варто, а чого не можна робити
Сьогодні, 00:00
Ворог тестує нову тактику для знищення енергосистеми – Український інститут майбутнього
Вчора, 17:46
Туман, місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Вчора, 06:10
День подруг. Які свята відзначаємо 13 лютого
Вчора, 00:20
Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч
12 лютого, 06:35

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua