Влада Сум прокоментувала інформацію про новий наступ росіян

Влада міста спростовує фейк

Керівництво міста Суми спростовує інформацію у Мережі про нібито наступ російських окупантів на півночі України. Про це заявив керівник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.

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«Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч», – наголосив Дрозденко.

Він зауважив, що ворог поширює ІПСО про нібито наступ окупаційних військ на півночі України та окупації Сум. Втім, чиновник закликав не вірити фейкам та не піддаватися маніпуляціям. Наразі реальної загрози немає.

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Нагадаємо, Боррель припустив, коли Росія може піти у ще один великий наступ.

«Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських «виборів» у березні. Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість у роботі», – написав він.

Боррель наголосив, що на відміну від російських солдатів, українські бійці знають, за що вони воюють, і їм не бракує мотивації.

Стало відомо, що окупанти використовують радянську теорію глибокого бою.

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Аналітик стверджує, що російські війська намагаються використовувати стратегію глибокого бою для оперативного планування та швидкого прориву українських оборонних ліній. Однак, за його словами, реалізація цієї стратегії ускладнена сучасними можливостями та тактиками України.

Теорія глибокого бою – це продукт радянського оперативного мистецтва, розроблений у 1920-1930-х роках, який був покликаний відновити маневр на полі бою після Першої світової війни.

Теорія глибокого бою передбачає взаємодію на різних фронтах і в глибині на рівнях тактичного та оперативного планування, включаючи атаки на всі ешелони артилерією та повітряними ударами, а також атаки на тил противника. Ключовою частиною цієї стратегії є послідовне планування операцій, щоб запобігти відновленню оборонних позицій противника після прориву.