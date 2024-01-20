На Чернігівщині засудили учасника бойових дій, який сам прийшов до військкомату

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії

У Чернігівській області до 3 років позбавлення волі засудили учасника бойових дій за ухилення від мобілізації. Чоловік прийшов до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб могти працевлаштуватись, але там йому вручили бойову повістку. Про це йдеться у вироку Городнянського районного суду Чернігівської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними суду, чоловік у квітні 2023 року прийшов до військкомату. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Тоді ж чоловік отримав бойову повістку для відправлення до військової частини, проте ухилився від служби.

Вирок суду фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що сам прийшов до ТЦК, оскільки щоб працевлаштуватись, йому потрібно було стати на облік. Там він пройшов ВЛК та отримав бойову повістку. Чоловік зазначив, що ухилився від мобілізації, оскільки є учасником АТО та боявся повертатись на фронт. Також у день відправки на службу в нього розболівся шлунок, через що він звернувся до сімейного лікаря.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336КК України та засудив до трьох років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, нещодавно гурт Intermezzo заявив, що їхнього соліста Володимира Білика та його друга Андрія Дулецького нібито затримали і побили співробітники ТЦК у Чернівцях.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що співробітники ТЦК не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків просто посеред вулиці.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, раніше представники ТЦК навідалися до одного з найдорожчих ресторанів Києва.