СБУ викрила командирку угруповання окупантів «ЛНР» (фото)

Жінка очолила угруповання, яке у вело бойові дії проти українських військових у 2014 році

Пособниця бойовиків, зокрема, коригувала обстріли позицій ЗСУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила командирку угруповання окупантів, яке брало участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Про це йдеться у повідомлення пресслужби СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.

«Контррозвідка СБУ викрила учасницю НЗФ на коригуванні ворожих артобстрілів. Обвинувальний акт скеровано до суду», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, контррозвідники встановили, що жителька Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке у складі так званого Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ вело бойові дії проти українських військових у 2014 році.

«За даними слідства, надалі, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої 10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР, зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

До слова, у 2020 році суди винесли 192 обвинувальних вироки злочинцям, яких викрила і затримала Служба безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність.