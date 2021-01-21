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    Суспільство

    СБУ викрила командирку угруповання окупантів «ЛНР» (фото)

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    Жінка очолила угруповання, яке у вело бойові дії проти українських військових у 2014 році - СБУ викрила командирку угруповання окупантів «ЛНР» (фото)
    Жінка очолила угруповання, яке у вело бойові дії проти українських військових у 2014 році
    Фото: СБУ

    Пособниця бойовиків, зокрема, коригувала обстріли позицій ЗСУ

    Контррозвідка Служби безпеки викрила командирку угруповання окупантів, яке брало участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

    Про це йдеться у повідомлення пресслужби СБУ в Івано-Франківській області у Facebook.

    «Контррозвідка СБУ викрила учасницю НЗФ на коригуванні ворожих артобстрілів. Обвинувальний акт скеровано до суду», – йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, контррозвідники встановили, що жителька Луганська брала участь у захопленні будівлі Управління СБУ в обласному центрі. Очолила угруповання, яке у складі так званого Третього Станично-Луганського батальйону ВДВ ДШБ вело бойові дії проти українських військових у 2014 році.

    «За даними слідства, надалі, перебуваючи у складі відділення артилерійської розвідки так званої 10 окремої артилерійської бригади другого армійського корпусу НМ ЛНР, зловмисниця відбирала вогневі позиції для стрільби, коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України», - йдеться в повідомленні.

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    СБУ викрила командирку угруповання окупантів «ЛНР» (фото)
    СБУ викрила командирку угруповання окупантів «ЛНР» (фото)
    СБУ викрила командирку угруповання окупантів «ЛНР» (фото)

    Слідчі органів безпеки завершили досудове розслідування. Затверджений прокуратурою обвинувальний акт за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України скеровано до суду.

    До слова, у 2020 році суди винесли 192 обвинувальних вироки злочинцям, яких викрила і затримала Служба безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни, а також за терористичну діяльність. 

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ ЗСУ Луганщина ЛНР розслідування
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