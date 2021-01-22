Від референдуму до пластикових пакетів. Що розгляне Рада у перший робочий тиждень року

Депутати почнуть свою роботу із розгляду президентського закону про референдум

Рада наступного тижня проведе перше засідання у 2021 році

У вівторок, 26 січня, відбудеться перше засідання Верховної Ради у 2021 році. Порядок денний опублікували на сайті парламенту.

Так, депутати почнуть свою роботу із розгляду президентського закону про референдум. Влітку 2020 року Рада ухвалила його за основу.

Крім того нардепи візьмуться за скасування паперової трудової книжки. Також з трибуни парламенту має виступити премʼєр-міністр Денис Шмигаль із доповіддю щодо тарифів.

27 січня на розгляді буде законопроект «про податок на Google» Він торкнеться більшості іноземних сервісів, якими користуються українці, на зразок Facebook, Netflix, Steam, сервісів Apple, Amazon тощо.

У четвер, 28 січня, депутати будуть розглядати створення Бюро економічної безпеки, реформу СБУ й законопроект №4530 про парламентську службу. Автори законопроєкту очікують, що він підвищить ефективність роботи та кадровий потенціал Верховної Ради.

У пʼятницю 29 січня нардепи будуть працювати над №2051-1 – забороною пластикових пакетів.

Напередодні голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада може 26-27 січня ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум, поданий і визначений президентом Зеленським як невідкладний.

Документ підтримали 252 народні депутати.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень.

Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Наприкінці 2020 року стало відомо, що «слуги» готують низку законопроєктів про референдуми.