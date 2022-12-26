Суд виніс вирок екскерівниці «Укрмедпроєктбуду», яка крала на будівництві Охматдиту
Обох обвинувачених суд звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження
Вищий антикорупційний суд визнав винуватою і засудив до п'яти років позбавлення волі колишню керівницю державного підприємства «Укрмедпроєктбуд» Ірину Коваль за зловживання на будівництві Охматдиту. Такий вирок ВАКС виніс 26 грудня.
«Ексочільницю ДП «Укрмедпроектбуд» суд визнав винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, та призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта підприємництва, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності строком на три роки. Їй призначили штраф у розмірі 750 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 12 750 грн», – йдеться на сайті ВАКС.
Пособника Коваль – ексдиректора ТОВ «Укрпрофмед», суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання строком на три роки. Йому призначили штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 10 200 грн.
Обох обвинувачених суд звільнив від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження. Колегія суддів ВАКС повністю задовольнила цивільний позов Державного підприємства «Укрмедпроектбуд» до обвинувачених та стягнула на його користь грошові кошти у розмірі 30 млн грн.
Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.
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