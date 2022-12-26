Суд виніс вирок екскерівниці «Укрмедпроєктбуду», яка крала на будівництві Охматдиту

Обох обвинувачених суд звільнив від покарання у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження

Вищий антикорупційний суд визнав винуватою і засудив до п'яти років позбавлення волі колишню керівницю державного підприємства «Укрмедпроєктбуд» Ірину Коваль за зловживання на будівництві Охматдиту. Такий вирок ВАКС виніс 26 грудня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ексочільницю ДП «Укрмедпроектбуд» суд визнав винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, та призначив їй покарання у виді позбавлення волі строком на п'ять років з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта підприємництва, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності строком на три роки. Їй призначили штраф у розмірі 750 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 12 750 грн», – йдеться на сайті ВАКС.

Пособника Коваль – ексдиректора ТОВ «Укрпрофмед», суд визнав винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки з позбавленням права обіймати посаду керівника суб’єкта господарювання строком на три роки. Йому призначили штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімуми доходів громадян – 10 200 грн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обох обвинувачених суд звільнив від покарання за ч. 1 ст. 366 КК України у зв’язку із закінченням строків давності кримінального провадження. Колегія суддів ВАКС повністю задовольнила цивільний позов Державного підприємства «Укрмедпроектбуд» до обвинувачених та стягнула на його користь грошові кошти у розмірі 30 млн грн.

Вирок може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, що сьогодні детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровщини Валентина Резніченка у справі «Великого будівництва».