Правоохоронці провели обшуки в голови Дніпропетровської ОВА

Обшуки проходять у справі «Великого будівництва»

Сьогодні детективи НАБУ провели обшук у робочому кабінеті голови Дніпропетровщини Валентина Резніченка, низці профільних департаментів ДОВА, а також за низкою інших адрес. Про це повідомляє ведуча «Схем» Наталія Седлецька з посиланням на джерела.

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Повідомляється, що в Дніпрі від ранку тривають слідчі дії в рамках кримінального провадження НАБУ/САП про «Велике будівництва» доріг у Дніпропетровській області, на якому фірма фітнес-тренерки та супутниці голова ОВА освоїла вже більше 1,5 млрд грн лише за 2022 рік.

Кримінальну справу розпочато за статтями «зловживання владою або службовим становищем», та «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом».

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Раніше журналісти «Схем» (Радіо Свобода) і «Української правди» опублікували розслідування про зв’язок між Резніченком і компанією, на яку ДОВА з березня спрямувала вже 1,5 млрд грн на відбудову доріг в області, після чого Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження.

У Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. В НАБУ та САП також наразі не коментували ці слідчі дії.

Також джерела «Української правди» у правоохоронних органах повідомляють також про обшуки НАБУ в координатора Офісу президента «Великого будівництва» Юрія Голика. Обшуки проходять у котежному містечку «Коник».

Раніше НАБУ проводило обшуки у приміщеннях міської ради Одеси.