Потрапили під «Гради» окупантів: в «Охматдиті» врятували двох дітей із Маруполя

Сьогодні здоров’ю Артемка вже нічого не загрожує

Лікарі діагностували у одного із хлопчиків тотальне мінно-вибухове ураження тіла

Двох хлопчиків з Маріуполя, які отримали травми внаслідок обстрілів російських окупантів, доправили до львівського «Охматдиту». Рятуючись від війни, сім’ї обох дітей евакуювалися до Запоріжжя на власних авто. Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні.

Колону автомобілів росіяни обстріляли з «Градів» вже на під’їзді до Запоріжжя. Бабуся двохрічного Артемка пані Світлана каже, що окрім неї та внука, в автомобілі були дідусь, батьки хлопчика та його дядько. Усі, окрім жінки, отримали важкі поранення. Спершу їх госпіталізували до Запоріжжя, а згодом – до Львова. Вона згадує, як тоді її донька, мама Артема, йшла на зустріч машинам, падала, непритомніла, дивилася їй в очі, кажучи, що це кінець.

Лікарі діагностували у хлопчика тотальне мінно-вибухове ураження тіла. Сьогодні його здоров’ю вже нічого не загрожує.

13-річного Івана доправили до закладу у важкому стані. У нього відкрита черепно-мозкова травма, відкрита травма грудної клітки, множинні мінно-вибухові ураження черевної порожнини, верхніх і нижніх кінцівок тощо. Він прибув з апаратами зовнішньої фіксації.

Зі слів медиків, йому провели низку обстежень, скорегували терапію. Зараз він у свідомості та самостійно їсть. Мама хлопчика пані Марія каже, що під час обстрілів син прощався зі життям, але вижив, бореться та мріє стати футболістом.

Нагадаємо, кадри із понівеченого росіянами передмістя Києва жахають, але ситуація у заблокованому путінськими орками Маріуполі набагато гірша. Про це заявив начальник штабу полку «Азов» Богдан Кротевич.

Напередодні примусово вивезений маріуполець розповів, як Росія приймає переселенців.

Раніше міська рада Маріуполя повідомила, що мешканців Лівобережного району міста захоплюють та депортують в Росію. Відомо, що загалом під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч осіб. У депортованих відбирають документи, телефони та іноді особисті речі. Людей перевозять у віддалені депресивні регіони Росії та заявляють, що їм заборонено залишати область щонайменше два роки. Також насильно людей вивозять до Росії та з окупованих регіонів Донецької та Луганської областей.

Напередодні окупанти в Маріуполі вбили литовського режисера.

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