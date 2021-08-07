Суд взяв під варту представників «Нацкорпусу», підозрюваних у рекеті

За даними слідства, зловмисники займалися рекетом, зокрема серед бізнесменів у сфері ритуальних послуг

Підозрювані перебуватимуть під вартою два місяці без можливості внесення застави

Шевченківський суд Києва взяв під варту 7 підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких – представники Національного корпусу, колишні та чинні правоохоронці. Про це повідомляє hromadske.

«Під вартою на два місяці без можливості внесення застави опинилися Іван Нікіфоров, Сергій Козлюк, Сергій Величко, Олег Скрипка, Кирил Крикунов, Дмитро Колесніков та Артем Субочева», – зазначає видання.

Нагадаємо, 5 серпня, у Харківській області правоохоронці ліквідували банду, яка обкладала «даниною» місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій.

6 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права застави трьом представникам Національного корпусу, затриманим напередодні за обвинуваченням у рекеті та створенні організованого злочинного угруповання.

Підозрюваний Олег Скрипка заперечує участь в інкримінованих йому злочинах pic.twitter.com/Br9YT1W5iJ — hromadske (@HromadskeUA) August 7, 2021

Судове засідання супроводжувалося акцією активістів Нацкорпусу під стінами суду на підтримку затриманих членів організації. Будівлю суду охороняли посилені загони Нацгвардії.

Представник «Національного корпусу» Сергій Величко «Чілі» назвав сфабрикованою підозру СБУ щодо його ймовірної участі у злочинній організації на наголосив на тому, що «осінь в країні буде явно не проукраїнською» pic.twitter.com/oliLfSEhfj — hromadske (@HromadskeUA) August 6, 2021

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом, зокрема серед бізнесменів у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру. Обсяг їхнього «прибутку» становив понад 1 млн грн щомісяця.

За даними спецслужби, угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

У результаті санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

Своєю чергою у Нацкорпусі стверджують, що СБУ під час обшуків у членів Азовського руху в Харкові не знайшла жодного компромату.

У заяві наголошується, що усі члени Азовського руху, у яких пройшли обшуки, – це ветерани російсько-української війни, громадські активісти, українці з чіткою патріотичною позицією, які завжди першими ставали на захист держави.