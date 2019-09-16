Сутички після «ХарківПрайду»: трьом затриманим поліція готує повідомлення про підозру



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Група молодиків чинила опір поліцейським, розпиливши у бік правоохоронців сльозогінний газ

Двоє харків’ян 23-х років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області затримані в порядку статті 208 КПК України

В управлінні Нацполіції у Харківській області повідомили про затримання через порушення публічного порядку трьох чоловіків з-поміж 17-ти доставлених у неділю до відділку в Харкові після проведення Маршу рівності («ХарківПрайду»).

«Двоє харків’ян 23-х років і один 21-річний уродженець Івано-Франківської області затримані в порядку статті 208 КПК України. Слідчим Шевченківського відділу поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Затриманим готується повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину. Наразі вони знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що «група молодиків чинила опір поліцейським», розпиливши у бік правоохоронців сльозогінний газ.

Повідомлялося, що двоє працівників поліції постраждали, одному через опіки очей знадобилася госпіталізація.

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-марш. Також відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

Як відомо, не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

Дивіться також відео нападу на учасників Маршу рівності у Харкові.

До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

У Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.