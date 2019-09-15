У Харкові під посиленою охороною поліції проходить ЛГБТ-марш (відео)
Загалом на Марш рівності у Харкові вийшли близько 2 тисяч людей, на альтернативну ходу - близько 500
У центрі Харкова 15 вересня проходить Марш рівності, а також паралельно йому відбувається Марш за традиційні цінності.
Про це повідомляє Громадське.
Обидва марші стартували на Майдані свободи.
Учасників Маршу рівності, який проходить в межах «ХарківПрайд», відмежували від вулиці рядом автобусів та кордоном правоохоронців.
Проте декілька противниць Маршу рівності лягли на землю перед колоною. Учасники маршу просто обійшли їх.
Противниці Маршу рівності у Харкові лягли на землю перед колоною активістів, однак учасники маршу просто обійшли їх і попрямували далі pic.twitter.com/wDD2YMkXXq— hromadske (@HromadskeUA) 15 сентября 2019 г.
Загалом на Марш рівності вийшли близько 2 тисяч людей, на альтернативну ходу - близько 500.
У Харкові розпочався Марш рівності, паралельно йому відбувається Марш за традиційні цінності pic.twitter.com/HHSkLblsim— hromadske (@HromadskeUA) 15 сентября 2019 г.
Акція проходить під посиленою охороною поліції.
До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.
Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.
Нагадаємо, у Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.