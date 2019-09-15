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    У Харкові під посиленою охороною поліції проходить ЛГБТ-марш (відео)

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    Марш рівності у Харкові - У Харкові під посиленою охороною поліції проходить ЛГБТ-марш (відео)
    Марш рівності у Харкові
    Фото : Медіапорт

    Загалом на Марш рівності у Харкові вийшли близько 2 тисяч людей, на альтернативну ходу - близько 500

    У центрі Харкова 15 вересня проходить Марш рівності, а також паралельно йому відбувається Марш за традиційні цінності.

    Про це повідомляє Громадське.

    Обидва марші стартували на Майдані свободи.

    Учасників Маршу рівності, який проходить в межах «ХарківПрайд», відмежували від вулиці рядом автобусів та кордоном правоохоронців.

    Проте декілька противниць Маршу рівності лягли на землю перед колоною. Учасники маршу просто обійшли їх.

    Загалом на Марш рівності вийшли близько 2 тисяч людей, на альтернативну ходу - близько 500.

    Акція проходить під посиленою охороною поліції.

    Фото: Медіапорт
    Фото: Медіапорт

    До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

    Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

    Нагадаємо, у Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.

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