У Харкові під посиленою охороною поліції проходить ЛГБТ-марш (відео)



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Марш рівності у Харкові Фото : Медіапорт

Загалом на Марш рівності у Харкові вийшли близько 2 тисяч людей, на альтернативну ходу - близько 500

У центрі Харкова 15 вересня проходить Марш рівності, а також паралельно йому відбувається Марш за традиційні цінності.

Про це повідомляє Громадське.

Обидва марші стартували на Майдані свободи.

Учасників Маршу рівності, який проходить в межах «ХарківПрайд», відмежували від вулиці рядом автобусів та кордоном правоохоронців.

Проте декілька противниць Маршу рівності лягли на землю перед колоною. Учасники маршу просто обійшли їх.

Противниці Маршу рівності у Харкові лягли на землю перед колоною активістів, однак учасники маршу просто обійшли їх і попрямували далі pic.twitter.com/wDD2YMkXXq — hromadske (@HromadskeUA) 15 сентября 2019 г.

Загалом на Марш рівності вийшли близько 2 тисяч людей, на альтернативну ходу - близько 500.

У Харкові розпочався Марш рівності, паралельно йому відбувається Марш за традиційні цінності pic.twitter.com/HHSkLblsim — hromadske (@HromadskeUA) 15 сентября 2019 г.

Акція проходить під посиленою охороною поліції.

Фото: Медіапорт

До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

Нагадаємо, у Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.