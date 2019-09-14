У Харкові готуються до «Маршу рівності»: правоохоронців буде більше, ніж учасників



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Укрінформ

Очікується, що у Марші візьмуть участь близько 1500 осіб

Публічний порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

Проце розповів начальник ГУНП у Харківській області Валерій Сокуренко, повідомляє відділ комунікації поліції Харківщини.

Очікується, що у Марші візьмуть участь близько 1500 осіб.

За словами Сокуренка, до охорони порядку буде залучено спецпризначенців, підрозділи ТОР з досвідом охорони громадського порядку в умовах великого міста, військовослужбовців НГУ та курсантів ХНУВС.

Також під час Маршу працюватимуть групи комунікації та поліція діалогу – понад 50 осіб.

«На акції працюватимуть групи документування, протягом усього часу здійснюватимуться фото- і відеофіксація подій, для контролю за порядком поліція задіє квадрокоптери», – розповів Сокуренко.

У заході, що відбудеться 15 вересня, братимуть участь гості міста з інших регіонів держави, представники міжнародних організацій, дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав в Україні.

Організатори Маршу рівності у свою чергу оприлюднили інструкцію з безпеки для учасників «ХарківПрайд».

Протягом цього тижня в Харкові заплановані лекції, публічні дискусії, а на завершення у неділю, 15 вересня, відбудеться хода на підтримку ЛГБТ.

У Харкові поліція проводить перевірку за фактом нападу напередодні ввечері 12 вересня на учасників ХарківПрайду.

Нагадаємо, колишній народний депутат та політичний експерт Олександр Доній заявив про напад через лекцію «Толерантність як складова національної української ідеї» в Харкові. Донія облили зеленкою.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що керівництво міста має намір звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності, який призначений на 15 вересня.