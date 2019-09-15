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    Суспільство

    У Харкові на «KharkivPride» сталися сутички з поліцією і напади на активістів

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    KharkivPride - У Харкові на «KharkivPride» сталися сутички з поліцією і напади на активістів
    KharkivPride

    Напади фіксувались уже після завершення маршу

    У Харкові завершився KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

    Про це повідомляє StudMedia у Twitter.

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    За словами організаторів, на KharkivPride зібралось близько трьох тисяч активістів.

    Також у центрі Харкова зібрались ті, хто активно виступав проти проведення заходу. До них приєднались і представники релігійних спільнот.

    Як повідомляє StudMedia, поодинокі напади фіксувались уже після завершення маршу. На підтвердження цьому оприлюднено відео, на якому видно, як одного із учасників KharkivPride переслідують, а потім лупцюють кілька молодиків.

    Крім того, противники маршу влаштували сутички і з правоохоронцями, які забезпечували порядок.

    Загалом же, участники KharkivPride роз’їхалися на метро та спеціальних автобусах. Декого з тих, хто вирішив піти пішки, зустріли і побили противники маршу.

    Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

    Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що керівництво міста має намір звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності, який призначений на 15 вересня. 

    Як повідомлялося, у Харкові під посиленою охороною поліції проходить ЛГБТ-марш.

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