У Харкові на «KharkivPride» сталися сутички з поліцією і напади на активістів



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KharkivPride

Напади фіксувались уже після завершення маршу

У Харкові завершився KharkivPride. Не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

Про це повідомляє StudMedia у Twitter.

За словами організаторів, на KharkivPride зібралось близько трьох тисяч активістів.

Також у центрі Харкова зібрались ті, хто активно виступав проти проведення заходу. До них приєднались і представники релігійних спільнот.

Як повідомляє StudMedia, поодинокі напади фіксувались уже після завершення маршу. На підтвердження цьому оприлюднено відео, на якому видно, як одного із учасників KharkivPride переслідують, а потім лупцюють кілька молодиків.

У Харкові після #ХарківПрайд відбуваються поодинокі напади на учасників маршу pic.twitter.com/kRpwC5InoB — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Крім того, противники маршу влаштували сутички і з правоохоронцями, які забезпечували порядок.

В Харкові виникли сутички противників #ХарківПрайд'у з правоохоронцями після закінчення заходу pic.twitter.com/iPXML62T5f — StudMedia (@StudMedia) September 15, 2019

Загалом же, участники KharkivPride роз’їхалися на метро та спеціальних автобусах. Декого з тих, хто вирішив піти пішки, зустріли і побили противники маршу.

Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що керівництво міста має намір звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності, який призначений на 15 вересня.

Як повідомлялося, у Харкові під посиленою охороною поліції проходить ЛГБТ-марш.