Сутички на Марші рівності у Харкові: 17 затриманих, двоє поліцейських постраждали



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Марш рівності у Харкові, 15 вересня Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Під час конфлікту зловмисники чинили опір поліцейським та розпилили сльозогінний газ

У Харкові внаслідок сутичок в день проведення Маршу рівності у неділю, 15 вересня, постраждали двоє поліцейських.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«17 чоловік доставлено до Шевченківського відділу поліції. За попередніми даними, вони взяли участь у сутичках на вулиці Римарській. Під час конфлікту вони чинили опір поліцейським, крім того, у бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ», - заявили в поліції.

В результаті травмовані двоє поліцейських. Одного з них з опіками очей доставили до лікарні.

Слідчим Шевченківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Також, як зазначається, 17-річний місцевий житель після закінчення Маршу рівності став кидати камінням в людей, які йшли вздовж вул. Сумської після заходу.

Поліцейські доставили його до Київського відділу поліції для написання пояснень. Відносно хлопця складено адміністративний протокол за ч. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні порушення.

Слідчі Шевченківського відділу поліції внесли відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-марш. Також відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

У соцмережах пишуть, що не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

У Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.