Опубліковане відео нападу на учасників Маршу рівності у Харкові



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одного з учасників маршу невідомі почали бити ногами Скріношот з відео

Напад супроводжувався нецензурною лайкою на адресу учасників маршу і поліції

У неділю, 15 вересня, в Харкові невідомі скоїли напад на учасників Маршу рівності після його завершення. Youtube-канал StudMedia опублікував повне відео інциденту.

Після завершення маршу радикали атакували частину його учасників і стали переслідувати їх.

Напад супроводжувався нецензурною лайкою на адресу учасників маршу і поліції. Одного з учасників маршу невідомі у Саду Шевченка почали бити ногами.

Під час конфлікту радикально налаштовані противники маршу пручалися поліцейським, крім того, в сторону правоохоронців розпилили сльозогінний газ, додає «НВ».

Постраждали двоє поліцейських, один з них з опіками очей доставили в лікарню.

В результаті затримань у відділення поліції були доставлені 17 осіб. Серед них представники націоналістичної громадської організації «Фрайкор».

Увага, присутня ненормативна лексика!





Крім того, 17-річний харків'янин після закінчення Маршу став кидати камінням у людей, які йшли вздовж вул. Сумської.

Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-марш. Також відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

Як відомо, не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

У Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.