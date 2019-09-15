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    Події в Україні

    Опубліковане відео нападу на учасників Маршу рівності у Харкові

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    <span>Одного з&nbsp;учасників маршу невідомі почали бити ногами</span> - Опубліковане відео нападу на учасників Маршу рівності у Харкові
    Одного з учасників маршу невідомі почали бити ногами
    Скріношот з відео

    Напад супроводжувався нецензурною лайкою на адресу учасників маршу і поліції

    У неділю, 15 вересня, в Харкові невідомі скоїли напад на учасників Маршу рівності після його завершення. Youtube-канал StudMedia опублікував повне відео інциденту.

    Після завершення маршу радикали атакували частину його учасників і стали переслідувати їх.

    Напад супроводжувався нецензурною лайкою на адресу учасників маршу і поліції. Одного з учасників маршу невідомі у Саду Шевченка почали бити ногами.

    Під час конфлікту радикально налаштовані противники маршу пручалися поліцейським, крім того, в сторону правоохоронців розпилили сльозогінний газ, додає «НВ».

    Постраждали двоє поліцейських, один з них з опіками очей доставили в лікарню.

    В результаті затримань у відділення поліції були доставлені 17 осіб. Серед них представники націоналістичної громадської організації «Фрайкор».

    Увага, присутня ненормативна лексика!


    Крім того, 17-річний харків'янин після закінчення Маршу став кидати камінням у людей, які йшли вздовж вул. Сумської.

    Нагадаємо, 15 вересня у Харкові під посиленою охороною поліції пройшов ЛГБТ-марш. Також відбулася альтернативна хода, на яку прийшли близько 500 людей.

    Як відомо, не обійшлось без сутичок із поліцією та поодиноких нападів на активістів.

    До слова, у Харкові цього року вперше проводиться ЛГБТ-форум «ХарківПрайд». Такі заходи вже кілька років відбуваються у Києві, Одесі та інших містах.

    Раніше повідомлялося, що громадський порядок під час «Маршу рівності» у Харкові забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

    У Києві Марш рівності, організований ЛГБТ-ініціативою «КиївПрайд», проходив у цьому році 23 червня.

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