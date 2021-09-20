Тортурами вибивали гроші: ДБР викрило банду поліцейських на Дніпропетровщині

ДБР викрило на Дніпропетровщині банду поліцейських, які силою вибивали гроші у громадян

Поліцейські залякували людей кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували силу, щоб отримати «відступні»

У Дніпропетровській області викрили банду поліцейських, які майже рік вибивали гроші у людей. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, очолював угруповання оперуповноважений одного з районних управлінь Нацполіції у Дніпропетровській області. До банди також входили четверо його колег.

Як з’ясувалося, поліцейські залякували людей кримінальною відповідальністю, тиснули морально, а також застосовували силу, щоб отримати «відступні».

Якщо у затриманих із собою не було потрібної суми, їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити гроші, або пропонували оформити швидкий кредит в інтернет-мережі.

Одному з затриманих чоловіків правоохоронці одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить їм 30 тисяч гривень.

Затриманих відпускали лише тоді, коли отримували потрібні суми.

Також правоохоронці для покращення власної статистики застосовували силу до затриманих, щоби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ознаками перевищення влади працівниками правоохоронного органа, що супроводжувалось насильством, а також вимагання та одержання хабаря службовою особою (чч. 2, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 365 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Поліцейським загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років, із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 24 травня 2020 року в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику. Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.