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    Зґвалтування у Кагарлику: прокуратура змінила підозри двом експоліцейським

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    <p>Колишніх поліцейських Миколу Кузіва і Сергія Сулиму підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та катуванні за попередньою змовою групою осіб</p> - Зґвалтування у Кагарлику: прокуратура змінила підозри двом експоліцейським

    Колишніх поліцейських Миколу Кузіва і Сергія Сулиму підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та катуванні за попередньою змовою групою осіб

    Зі справи зникла кваліфікація перевищення повноважень працівником правоохоронного органу

    Прокуратура змінила підозри двом експоліцейським, підозрюваним у зґвалтуванні жінки в Кагарлику.

    Про це повідомив прокурор по справі Валерій Смирнов, пише «Громадське радіо».

    «365 статтю перекваліфікували на 127-у. Перекваліфікували на більш точну норму, яка показує об'єктивну та суб'єктивну сторони кримінального злочину», - зазначив прокурор.

    Смирнов додав, що у справі призначили близько дев'яти експертиз. Кілька експертиз вже завершили, однак більшість ще проводять.

    Він також зазначив, що зі справи зникла кваліфікація перевищення повноважень працівником правоохоронного органу.

    Зараз їх підозрюють у зґвалтуванні групою осіб та катуванні за попередньою змовою групою осіб.

    Як відомо, 22 червня Апеляційний суд Києва залишив під вартою колишніх поліцейських Миколу Кузіва та Сергія Сулими – підозрюваних у зґвалтуванні дівчини у поліцейському відділку в Кагарлику.

    Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

    26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

    За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом.

    Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови після реєстрації передано на розгляд керівництву парламенту.

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