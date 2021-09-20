На трасі під Києвом автомобіль нахромився на відбійник (фото)

У результаті ДТП є потерпілі

У понеділок, 20 вересня, на 33 км автодороги Київ — Харків — Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

ДТП сталась близько 15 години.

Патрульні повідомляють, до легковик Citroen здійснив наїзд на перешкоду. У результаті автопригоди є потерпілі, правоохоронці не інформують про їхній стан і кількість.

Через ДТП ускладнено рух в напрямку Києва.

Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.

Слідчі будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Chevrolet. Після удару водій Chevrolet втратив контроль над автівкою і машина збила і відкинула у кювет дівчину, яка стояла під парасолькою на зупинці громадського транспорту.

У вихідні на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом. У результаті автопригоди загинули три особи.



