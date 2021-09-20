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    На трасі під Києвом автомобіль нахромився на відбійник (фото)

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    Citroen здійснив наїзд на перешкоду - На трасі під Києвом автомобіль нахромився на відбійник (фото)
    Citroen здійснив наїзд на перешкоду
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У результаті ДТП є потерпілі

    У понеділок, 20 вересня, на 33 км автодороги Київ — Харків — Довжанський сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

    ДТП сталась близько 15 години.

    Патрульні повідомляють, до легковик Citroen здійснив наїзд на перешкоду. У результаті автопригоди є потерпілі, правоохоронці не інформують про їхній стан і кількість.

    Через ДТП ускладнено рух в напрямку Києва.

    Патрульні займаються регулюванням та охороною місця події.

    Слідчі будуть встановлювати всі обставини ДТП.

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    На трасі під Києвом автомобіль нахромився на відбійник (фото)
    На трасі під Києвом автомобіль нахромився на відбійник (фото)

    Як повідомлялося, на вулиці Газопровідній у Києві зіткнулися автомобілі Volkswagen і Chevrolet. Після удару водій Chevrolet втратив контроль над автівкою і машина збила і відкинула у кювет дівчину, яка стояла під парасолькою на зупинці громадського транспорту.

    У вихідні на трасі біля виїзду з міста Біла Церква в напрямку села Дрозди сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 72-річний водій автомобіля Cherry Amulet не впорався з керуванням, з'їхав у кювет, де скоїв зіткнення з деревом. У результаті автопригоди загинули три особи.


    Теги: Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль
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    На трасі під Києвом автомобіль нахромився на відбійник (фото)