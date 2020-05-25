Друга Врадіївка? На Київщині поліцейські зґвалтували жінку



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Поліцейські підозрюються у побитті та зґвалтуванні жінки Фото ілюстративне

Голова Нацполіції Ігор Клименко прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всіх співробітників

Внутрішня безпека Національної поліції затримала двох поліцейських Кагарлицького відділу поліції за підозрою у зґвалтуванні.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Вчора (24 травня. – Ред.) у поліцію надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції», - розповіли правоохоронці.

Вказане повідомлення почали відпрацьовувати співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Внутрішня безпека Нацполіції затримала двох співробітників Кагарлицького відділу поліції у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Уся інформація передана до Державного бюро розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 152 Кримінального кодексу України.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділу поліції.

Нагадаємо, 27 червня 2013 року до Врадіївської центральної районної лікарні (Миколаївська область) була госпіталізована мешканка смт Врадіївка Ірина Крашкова, яка заявила, що вночі її зґвалтували та сильно побили. У своїх показах вона вказала на двох працівників міліції та місцевого жителя, який є таксистом. Відмова суду та міліції затримати одного із підозрюваних викликала масові акції непокори у селищі.

Протести тривали з 30 червня до 3 липня 2013 року. Вони супроводжувались штурмом будівлі районного відділку міліції, було звільнено з посади прокурора Врадіївського району, а також відсторонено від виконання обов'язків начальника Врадіївського РВВС та начальника УМВС у Миколаївській області Валентина Парсенюка.