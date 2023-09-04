Трагедія у Дніпрі. Колишня дружина загиблого чоловіка повідомила нові деталі

Ексдружина загиблого чоловіка в Дніпрі повідомила, що він був нетверезий, сідаючи за кермо перед інцидентом з патрульною поліцією

Діти загиблого у Дніпрі чоловіка розповіли його колишній дружині Наталії Сілогаві, що він був нетверезий, сідаючи за кермо перед інцидентом з патрульною поліцією. Про це вона сказала в коментарі Суспільному.

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«Я була у справах, коли діти зателефонували, мовляв, тато хоче повезти їх на море на три дня і відзначити день народження. Сказав, зібратись терміново. Мене це не здивувало… Але я насправді відчувала, мені було не спокійно, я навіть розплакалася, але не телефонувала їм, щоб не засмучувати», – говорить вона.

За словами колишньої дружини, вона не знала, що він нетверезий, однак це не вперше він сів за кермо напідпитку. Жінка говорить: «Я дітям кажу, чого ви мені не сказали, що тато п’яний?! Вони відповіли: мам, ми йому довіряємо, ми не боялися з ним… Мене обурюють тік-токи, в яких говорять, що там була дружина. Мене там не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком та його дівчиною. Це для мене дуже важливо, адже мої діти дивляться оці всі соцмережі і їм дуже не приємно, і коли моїм дітям бажають смерті».

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Наразі діти подружжя – 14-річний Давид та 12-річний Джумбері – потребують психологічної допомоги та невдовзі хлопці почнуть займатися зі спеціалістами.

Нагадаємо, 29 серпня патрульний поліцейський смертельно поранив чоловіка у Дніпрі. Встановлено, що правоохоронці намагались зупинити авто, водій якого проігнорував правила дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно, почалася бійка. Двоє патрульних отримали травми голови і пізніше були госпіталізовані. Під час сутички один з патрульних відкрив вогонь з табельної зброї та смертельно поранив нападника.

У Державному бюро розслідувань Суспільному повідомили, висновків експертизи, чи перебував загиблий напідпитку, станом на 4 вересня немає.