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Ракетний удар по Львову: поліція показала перші хвилини після вибуху (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Ракетний удар по Львову: поліція показала перші хвилини після вибуху (відео)
Поліція показала перші хвилини після влучання у житловий будинок
скріншот з відео

Поліцейські спільно з працівниками ДСНС на місці надавали всю необхідну допомогу постраждалим

15 серпня росіяни атакували Львівщину. Патрульна поліція показала перші хвилини після вибуху.

У патрульній поліції міста Львова показали кадри, на яких зафіксовані перші хвилини після ракетного обстрілу Львова. На відео видно, як поліцейські спільно з працівниками ДСНС на місці надавали всю необхідну допомогу.

«Патрульні спільно з іншими службами на місці надавали всю необхідну допомогу. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно нищити усе на своєму шляху», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Під час нічної атаки на Львів ракета прилетіла у двір дитсадка. Там утворилася величезна вирва. 

Російське міністерство оборони цинічно заявляє, що нібито «усі військові цілі були знищені». Російське міністерство оборони визначає цивільну інфраструктуру України як «ключові підприємства військової промисловості». Таким чином росіяни вчергове намагаються виправдати терористичні удари по Україні.

Додамо, що в ніч проти 15 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами, які були виготовлені у квітні. Подібні ракети містять 30 іноземних мікросхем. 

Теги: поліція Львівщина вибух Національна поліція України Львів

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