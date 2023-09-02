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Вихованців російських дитсадків змушують співати гімн і піднімати прапор

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вихованців російських дитсадків змушують співати гімн і піднімати прапор
Діти підніматимуть прапори Росії та Башкортостану
фото із соцмережі

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Вихованці всіх дитячих садків Башкирії (регіон Росії) тепер в обов'язковому порядку щотижня виконуватимуть гімни та підніматимуть прапори. Відповідне доручення дав глава республіки. Про це повідомляє російський телеграм-канал Astra.

Вихованців російських дитсадків змушують співати гімн і піднімати прапор фото 1

«У День знань ранок для вихованців нашого дитячого садка розпочався з церемонії підняття прапорів та виконання гімнів Росії та Башкортостану. Вихователі у доступній формі розповіли хлопчикам та дівчаткам про державні символи нашої країни та регіону, а саму церемонію підняття прапорів діти сприйняли з цікавістю. На доручення глави республіки Радія Хабірова, тепер така церемонія проходитиме в дитячих садках, як і в школах, щотижня», – такі публікації з'явилися на офіційних сторінках усіх дитячих садків регіону.

Як повідомлялося, гауляйтери у тимчасово окупованому Криму змушують усіх учнів, починаючи з 5 класу, проходити спецкурс із військової підготовки

Теги: гімн прапор діти дитячий садок росія

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