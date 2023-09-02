Росіяни атакували цивільну інфраструктуру Сумщини: поліція показала руйнівні наслідки

За добу зафіксовано понад 150 ударів

Протягом минулої доби російські війська 19 разів обстрілювали Сумщину з авіації, артилерії, мінометів та БПЛА. Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

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Як зазначається, росіяни атакували цивільну інфраструктуру. Всього зафіксовано понад 150 ударів.

«Четверо поранених внаслідок обстрілів Сумщини: поліція документує воєнні злочини РФ. Упродовж минулої доби російські війська 19 разів обстрілювали територію області. Атакували цивільну інфраструктуру з авіації, артилерії, мінометів та БпЛА. Загалом зафіксовано більше 150 ударів. Є поранені мирні жителі», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 23 серпня, росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Зокрема, ворожий «Шахед» зруйнував навчальний заклад у місті Ромни, унаслідок чого загинули чотири цивільні особи.

Триває 556-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 вересня. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.