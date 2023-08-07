Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі
У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці
фото: Telegram

Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, за попередньою інформацією, через витік газу. Про це повідомляє «Суспільне.Полтава».

За словами речника ГУ ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, наразі працюють рятувальники та поліція на місці події. Двох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Місцеві Телеграм-канали поширюють відео та фото з місця події.

Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу: за попередніми даними причиною став витік газу, 18 людей врятовано, двоє у лікарні. 

Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 серпня, російські окупанти здійснили атаку на Запорізьку область. В результаті ворожого обстрілу в одній з дев’ятиповерхівок Оріхова сталась пожежа.

Згідно з даними рятувальників, пожежа вирувала на загальній площі 450 кв.м.

Теги: пожежа вибух Полтава окупанти рятувальники поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові дотримуються повільнішого темпу просування, щоб зберегти бойову міць Сил оборони
Контрнаступ: аналітики ISW назвали причину повільнішого темпу просування ЗСУ
10 липня, 05:27
Маша Данілова представила свій сольний трек «Кайф» і кліп до нього
16-річна онука секретаря РНБО представила кліп у центрі Києва (відео)
16 липня, 10:01
Окупанти обстріляли Берислав Херсонської області
Російські загарбники обстріляли Херсонщину: є поранений
22 липня, 01:08
Митрополит УПЦ МП Павло
Новий запобіжний захід митрополиту Павлу і вибухи в Запоріжжі: головне за ніч
15 липня, 07:22
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
Як у Карлсона: в Індії обговорюють розкішний маєток на даху хмарочоса (відео)
18 липня, 16:01
Ворог обстрілює позиції наших військ та мирні населені пункти
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
27 липня, 06:48
ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках
Окупанти намагаються наступати під Бахмутом та Мар’їнкою – Генштаб
3 серпня, 07:02
У Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи
Вчора, 04:07
Без нової великої хвилі обов'язкової мобілізації Росія навряд чи знайде достатньо нових військ, щоб укомплектувати хоча б одну нову армію
Росія почала формувати нові армії для війни в Україні – британська розвідка
2 серпня, 10:09

Події в Україні

У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі
У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є потраждалі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є потраждалі
На Таврійському напрямку ЗСУ завдали нищівних втрат противнику
На Таврійському напрямку ЗСУ завдали нищівних втрат противнику
ЗСУ показали, як займають відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута
ЗСУ показали, як займають відбиті в окупантів позиції в районі Бахмута
В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»
В Ужгороді священник закликав молитися за примирення «двох великих народів»
Хто стоїть за атакою дронів на Москву: розкрито подробиці
Хто стоїть за атакою дронів на Москву: розкрито подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Буданов назвав напрямок, на якому ЗСУ просуваються найшвидше
32K
Контрнаступ: ISW назвав напрямок, де ЗСУ провели контрнаступальну операцію
24K
Показники гірші, ніж в СРСР, КНДР та Куби. Чому наші дипломати не повертаються в Україну
14K
Московська церква не приховує російську ідентичність там, де людське око не дуже бачить
13K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
7841
Зеленський «політав» на винищувачі F-16

Новини

7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
The Economist про український контрнаступ: Приготуйтеся до довгої дороги
5 серпня, 11:36
Малюк підтвердив: атака на кораблі РФ – спецоперації України
5 серпня, 09:48

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту