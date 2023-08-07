У Полтаві стався вибух в багатоповерхівці: є постраждалі

У Полтаві стався вибух у багатоповерхівці

Наразі на місці події працюють рятувальники та поліція

Ввечері 6 серпня в Полтаві стався вибух в багатоквартирному будинку, за попередньою інформацією, через витік газу. Про це повідомляє «Суспільне.Полтава».

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За словами речника ГУ ДСНС Полтавської області Віталія Шкаревського, наразі працюють рятувальники та поліція на місці події. Двох постраждалих госпіталізували до лікарні.

Місцеві Телеграм-канали поширюють відео та фото з місця події.

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Нагадаємо, у Києві вночі 22 червня пролунав сильний вибух у багатоповерхівці, який спровокував пожежу: за попередніми даними причиною став витік газу, 18 людей врятовано, двоє у лікарні.

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Раніше повідомлялося, що у неділю, 6 серпня, російські окупанти здійснили атаку на Запорізьку область. В результаті ворожого обстрілу в одній з дев’ятиповерхівок Оріхова сталась пожежа.

Згідно з даними рятувальників, пожежа вирувала на загальній площі 450 кв.м.