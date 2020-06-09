У Дніпрі чоловік намагався продати гранату охоронцям в супермаркеті



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У Дніпрі чоловік намагався продати гранату охоронцям в супермаркеті

31-річний чоловік мав з собою гранату РГД-5

Вдень 8 червня в Дніпрі чоловік намагався продати охоронцям супермаркету гранату. Інцидент стався на вулиці Пастера близько 11:50.

Про це повідомляє «Інформатор».

На місце приїхав патруль поліції та слідчо-оперативна група.

За інформацією, 31-річний чоловік мав з собою гранату РГД-5. Охорона магазину викликала правоохоронців та самостійно затримала підозрюваного. Чоловік не чинив опору поліцейським та охоронцям магазину.

Він пояснив, що гранату він знайшов. Чоловіка привезли до відділку поліції.

Раніше повідомлялося, що мешканець англійського графства Кент зняв на відео, як чоловік намагається витягти з моря власний автомобіль.

До слова, у магазині на вулиці Кудряшова у Солом’янському районі Києва між невідомим та співробітником закладу виник конфлікт, під час якого відвідувач дістав предмет, схожий на гранату, та почав ним погрожувати.