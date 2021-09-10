Столичні правоохоронці завадили киянину зчинити самогубство

Чоловік зачинився у квартирі і порізав собі руку

Чоловік намагався зістрибнути з балкона

У Києві на вул. Басейній чоловік хотів стрибнути з балкона багатоповерхівки, але коли на місце прибула поліція, він сховався у квартирі і не відчиняв двері. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

У поліцію 9 вересня повідомили, що чоловік на Басейній намагається зістрибнути з балкона. Коли правоохоронці прибули на місце, він сховався у квартирі і відмовився їм відчиняти.

Поліцейські зрозуміли, що чоловік може нашкодити собі й викликали рятувальників. Згодом вони допомогли керівниці одного з відділів київської поліції проникнути до квартири.

Вона виявила, що чоловік порізав собі руку. На місце викликали швидку і надали першу допомогу. Зараз з ним усе добре.

Нагадаємо, у столиці жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху.

Як повідомлялося, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.