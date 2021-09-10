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    Столичні правоохоронці завадили киянину зчинити самогубство

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    Чоловік зачинився у квартирі і порізав собі руку - Столичні правоохоронці завадили киянину зчинити самогубство
    Чоловік зачинився у квартирі і порізав собі руку
    Фото: Скріншот відео «Київ Оперативний»

    Чоловік намагався зістрибнути з балкона

    У Києві на вул. Басейній чоловік хотів стрибнути з балкона багатоповерхівки, але коли на місце прибула поліція, він сховався у квартирі і не відчиняв двері. Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ Оперативний».

    У поліцію 9 вересня повідомили, що чоловік на Басейній намагається зістрибнути з балкона. Коли правоохоронці прибули на місце, він сховався у квартирі і відмовився їм відчиняти.

    Поліцейські зрозуміли, що чоловік може нашкодити собі й викликали рятувальників. Згодом вони допомогли керівниці одного з відділів київської поліції проникнути до квартири.

    Вона виявила, що чоловік порізав собі руку. На місце викликали швидку і надали першу допомогу. Зараз з ним усе добре.

    Нагадаємо, у столиці жінка вистрибнула з вікна 19-го поверху.

    Як повідомлялося, 24 серпня ввечері на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва (житловий масив Троєщина) з вікна багатоповерхівки випала жінка.

    Жінка від отриманих травм загинула на місці. Їй було близько 30 років.

    У квартирі на сьомому поверсі поліція затримала чоловіка, який, ймовірно, викинув жінку з балкона. Відомо, що раніше він уже був судимий.

    Також, 1 липня на вул. Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття.

    Теги: Київ самогубство поліція чоловік
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    Столичні правоохоронці завадили киянину зчинити самогубство