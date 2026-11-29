У Павлограді на Дніпропетровщині невідомі зірвали прапор України та бойовий стяг, які були встановлені біля меморіальних табличок загиблим захисникам. Військові 93-ї бригади закликали владу та поліцію розшукати порушників. Про це повідомляє «Главком».

Меморіальні таблички загиблим захисникам, а також державний прапор України та бойовий стяг бригади були встановлені на фасаді одного з житлових будинків. За даними військових, деякі жителі висловлювали невдоволення розміщенням прапорів на будівлі, «посилаючись на загрозу безпеці».

Бійці 93-ї бригади наголосили на важливості вшанування тих, хто загинув, захищаючи Україну, й закликали поліцію розшукати порушників.

«Державні стяги та бойові прапори бригад біля місць поховань чи меморіальних табличок – це, мабуть, найменший знак вдячності людям, завдяки яким міста в тилу мають шанс на безпеку. Коли ворог б'є по українських містах, очевидно, що винні в цьому виключно російські окупанти, а не прапор України чи стяг бригади біля меморіальної дошки загиблого воїна. Забувати ціну власного спокою – ганебно. Зривати бойовий стяг бригади, воїни якої тримають фронт і гинуть за Україну, – неприпустимо», – наголосили військові.

Павлоградський районний відділ поліції відреагував на публікацію 93-ї бригади. Там повідомили, що встановлюють обставини події.

«Правоохоронці зафіксували інформацію про подію та розпочали перевірку. Наразі поліцейські встановлюють можливих свідків, з’ясовують усі обставини події та перевіряють інформацію щодо причин зникнення прапорів», – Ідеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, 31 жовтня стало відомо, що у селі Чукалівка Івано-Франківської області невідомі вчинили наругу над 20 могилами. Поліція розпочала розслідування.

Раніше у Кропивницькому на могилі загиблого українського воїна Івана Петухова встановили пам'ятник із написами російською. На ворожу мову звернула увагу кропивничанка, членкиня робочої групи з питань облаштування Алеї пам'яті Далекосхідного кладовища Інга Дуднік, коли прийшла на могилу полеглої у війні з РФ доньки.

Також у селі Домоткань Верхньодніпровської громади Дніпропетровської області поховано Олександра Оленченка, який, за інформацією полковника Збройних сил України Анатолія (Штірліца) Штефана, під час повномасштабного вторгнення служив у російській армії. Чоловіка представили місцевим жителям як пожежника-рятувальника, який нібито загинув під час виконання службових обов'язків.