У передмісті Дніпра двоє невідомих чоловіків побили ветерана війни просто біля його будинку. Напад стався вранці 23 листопада. Постраждалий стверджує, що зловмисники покликали його на ім'я, а коли він вийшов за ворота, почали бити по голові та ногами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

З міркувань безпеки ветеран погодився поспілкуватися з журналістами телефоном, попросивши не розголошувати його імені та змінити голос.

За словами чоловіка, нападники постукали у ворота та покликали його. Коли він вийшов, почали завдавати ударів. Побиття тривало, доки ветеран не вдав, що втратив свідомість.

Чоловік не знає, хто міг скоїти напад і звідки незнайомці знали його ім'я. Він припускає, що причиною могло стати те, що залишився живим після війни, однак наголошує: ні з ким не конфліктував і нікому не переходив дорогу.

Із 2022 року ветеран служив в одній із військових частин ЗСУ кухарем. Через рік дістав поранення на Донеччині та демобілізувався. Після повернення почав займатися ремонтом автомобілів. Нині чоловік самостійно виховує 12-річну доньку.

Після нападу його госпіталізували до одного з медичних закладів Дніпра. У ветерана зламана рука та численні синці по всьому тілу. За його словами, невдовзі його мають виписати з лікарні.

Сусіди розповіли журналістам, що не помічали на вулиці підозрілих людей чи автомобілів. Сусідка Людмила характеризує чоловіка як неконфліктного та такого, що завжди готовий допомогти іншим по господарству.

Про родину ветерана також розповіла працівниця школи, де навчається його донька. За її словами, чоловік виховує дівчинку сам, дбає про неї та стежить за її зовнішнім виглядом. Жінка не розуміє, хто міг напасти на колишнього військового.

Речниця Дніпровського районного управління поліції Анна Пономаренко повідомила, що за фактом побиття відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, учасників нападу та можливих свідків. За результатами розслідування їй нададуть правову оцінку.

Ветеран зізнається, що після пережитого боїться за себе та доньку. Він сподівається, що нападників знайдуть і притягнуть до відповідальності.

Нагадаємо, у Шептицькому на Львівщині внаслідок пожежі у власній квартирі загинув 35-річний ветеран Третьої окремої штурмової бригади Євгеній Горожанкін. Чоловік, який втратив ногу внаслідок бойового поранення, зазнав тяжких опіків під час заряджання свого протеза. Трагедія сталася у вересні 2026 року.

Також у 2027 році на запуск експериментального проекту із сімейної реабілітації ветеранів передбачено додатковий мільярд гривень. Паралельно Міністерство у справах ветеранів працює над системою соціального супроводу, яка має забезпечити доступ до послуг без зайвої бюрократії.