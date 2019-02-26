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    Новини

    Вночі у Києві горів павільйон шиномонтажу

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    Вночі у Києві горів павільйон шиномонтажу

    Вогнем пошкоджено будівлю та шиномонтажне обладнання

    У ніч на вівторок, 26 лютого, сталася пожежа в окремо розташованому павільйоні шиномонтажу на вул. Ревуцького, що у Дарницькому районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 02:45.

    На місце події негайно було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події, вогнеборці встановили, що пожежа виникла в металевому павільйоні, повідомляє прес-служба столичних рятувальників.

    О 03:17 пожежу було локалізовано, а о 03:19 ліквідовано.

    Вогнем пошкоджено та розібрано 32 кв. м дерев’яних та металевих конструкцій, пошкоджено шиномонтажне обладнання, закопчені стіни та стеля.

    На місце пожежі виїжджало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 25 лютого сталася пожежа на СТО на вул. Генерала Карбишева.

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