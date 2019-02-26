На Вінниччині під час пожежі згоріли двоє людей



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Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями

25 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в одному із житлових будинків в с. Сокольвак Немирівського району.

Прибувши на виклик рятувальники районної Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що з вхідних дверей та вікон будинку йде дим.

Під час розвідки, в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили двох чоловіків без ознак життя. Загиблими виявилися 56-річний власник будинку та його 36-річний сусід.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час пожежі загинула 35-річна вінничанка.

Джерело: Vinbazar