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    На Вінниччині під час пожежі згоріли двоє людей

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    На Вінниччині під час пожежі згоріли двоє людей

    Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями

    25 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про задимлення в одному із житлових будинків в с. Сокольвак Немирівського району.

    Прибувши на виклик рятувальники районної Державної пожежно-рятувальної частини встановили, що з вхідних дверей та вікон будинку йде дим.

    Під час розвідки, в одній із кімнат будинку бійці ДСНС виявили двох чоловіків без ознак життя. Загиблими виявилися 56-річний власник будинку та його 36-річний сусід.

    До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що під час пожежі загинула 35-річна вінничанка.

    Джерело: Vinbazar

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