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СБУ затримала помічника нардепа: планував стати гауляйтером Черкащини (фото, відео)

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 12:34 glavcom.ua
СБУ затримала помічника нардепа: планував стати гауляйтером Черкащини (фото, відео)
Депутат Черкаської міської ради раніше очолював фракцію «Опозиційна платформа – за життя»
СБУ

Коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ дають відсіч ворогам, то спробував втекти за кордон 

Співробітники Служби безпеки України затримали депутата Черкаської міської ради, який очолював фракцію «Опозиційна платформа – за життя» до заборони цієї партії, і водночас працював помічником чинного народного депутата. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти нашої держави, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політсили нових однодумців.  

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З одною з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.  Зокрема, серед власного оточення вони:

  • стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт; 
  • заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасах; 
    заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими РФ, поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ; 
  • обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону «Азов».

Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.

Однак коли зловмисник зрозумів, що ЗСУ успішно протидіють армії РФ і звільняють окуповані території, то спробував втекти за кордон. Поплічники планували іммігрувати до США, але спецпризначенці Служби безпеки затримали депутата напередодні виїзду за кордон.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом пропагандистам про підозру, вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.  

Нагадаємо, також СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані для обстрілів аеродромів Дніпропетровщини (відео).

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Теги: ЗСУ США Черкащина СБУ

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