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СБУ викрила мережу агентів РФ, яка діяла в кількох областях

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 19:11 glavcom.ua
СБУ викрила мережу агентів РФ, яка діяла в кількох областях
ФСБ цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів
Служба безпеки України

Керівником мережі виявився мешканець Одеси

Співробітники Служби безпеки викрили та затримали членів міжрегіональної агентурної мережі ФСБ РФ, яка забезпечувала ворога інформацією про військові та стратегічні об’єкти по всій Україні. Про це повідомляє пресцентр відомства.

Керівником мережі виявився мешканець Одеси. Він був завербований ФСБ РФ і отримав псевдонім «Професор». На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, залучивши до неї мешканців інших регіонів, які отримували грошову винагороду.

«Таким чином, він став резидентом, який підшукував для ФСБ потенційну агентуру, готову виконувати завдання зі збору інформації та корегування вогню. Російську спецслужбу цікавила інформація щодо дислокації центрів прийняття рішень і стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіонах України», – йдеться в повідомленні.

У ході проведення спецоперації СБУ задокументувала факти отримання та відпрацювання «Професором» завдань ФБС щодо збору розвідінформації про:

  • сили протиповітряної оборони та протикорабельних комплексів і артилерії в Одеській області;
  • укріплення та специфіку об’єктів СБУ в Одеській області та ОК «Південь»; 
  • суспільно-політичну обстановку в Одесі.

Також задокументовані факти неодноразового отримання грошової винагороди, відео та фотозйомки місць розташування військових підрозділів, для чого «Професор» за кошти ФСБ придбав спеціальний гаджет.

Спецпризначенці СБУ затримали «Професора» на «гарячому» - при дорозвідці навколо Одеської військової адміністрації. Один з агентів цієї мережі в Івано-Франківській області також уже затриманий. Від свого куратора з ФСБ він отримав доручення зібрати дані щодо:

  • місць розташування на території області військових об'єктів;
  • переміщення військової техніки ЗСУ в напрямку фронту;
  • місцезнаходження і режиму блокпостів;
  • розташування і діяльності регіональних «центрів прийняття рішень».

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Встановлюється все коло осіб, причетних до цієї мережі, і вчиняються заходи для їх притягнення до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала російського агента, який збирав дані для коригування ракетних ударів по аеродромах Дніпропетровської області.

 

 

Теги: Україна росія окупанти ФСБ СБУ війна в Україні війна

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