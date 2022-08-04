Головна Новини
search button user button menu button

СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 13:55 glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
фото ілюстративне

Псевдочиновники всебічно сприяли формуванню окупаційної влади

Служба безпеки України задокументувала злочинну діяльність п’яти колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою «владу» на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, мешканець Рубіжного і колишній депутат міської ради від «ОПЗЖ» призначений «заступником голови адміністрації» тимчасово окупованого Сватівського району.

«Депутатка місцевої ради, яка раніше очолювала ЦНАП, погодилася на запропоновану окупаційними військами посаду «заступниці голови адміністрації Марківського району ЛНР». Наразі вона допомагає ворогу впроваджувати окупаційний режим на захоплених територіях», – зазначається у повідомленні.

Інша колаборантка отримала посаду так званої «начальниці відділу життєзабезпечення с. Веселе Старобільського району. «Жінка бере участь у пропагандистських акціях загарбників, намагається створювати видимість «суспільної підтримки» окупантів», – зазначили в СБУ.

Підозру від СБУ отримав також мешканець Донеччини, який очолив «адміністрацію Волноваського району ДНР». За п’ять місяців окупації міста зловмисник став вже четвертим «мером».

5 фото
На весь екран

Перед законом постане і колишній керівник ЦНАП Мангушського району Донецької області. Чоловік зрадив Україні та погодився на посаду голови «Мангушської селищної ради ДНР». Псевдочиновник всебічно сприяє формуванню окупаційної влади.

Наразі кожному з цих зрадників повідомлено про підозру за ч.5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України встановили особи та зібрали докази злочинної діяльності ще шістьох колаборантів. Мова йде про двох «топчиновників» фейкової влади Маріуполя, трьох «посадовців» з так званої «ЛНР» і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона. Також повідомлялося, що СБУ ідентифікувала всіх зрадників, які вступили до окупаційного «МВД» на Херсонщини.

 

Теги: колабораціонізм державна зрада СБУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
СБУ викрила коригувальника ракетних обстрілів по Миколаївщині (фото)
Сьогодні, 10:12
Управління корпоративними правами каналу передано в АРМА
ДБР проводить обшуки на телеканалі нардепа-колаборанта Ковальова
Вчора, 15:48
Кабаєва очолює російську Національну медіагрупу
США запровадили санкції проти Кабаєвої та низки колаборантів
2 серпня, 19:59

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику
24K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
12K
Тисячі українців помилково отримали допомогу на 6,5 тис. грн. Хто має повернути кошти
5998
Українські воїни ліквідували відому терористку «ДНР»
5574
Окупанти звели дві понтонні переправи під Херсоном: супутникові знімки
5343
Нова фаза війни. Варіанти розвитку подій

Новини

Офіс президента відреагував на обстріл Торецька 
Сьогодні, 14:30
СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомагають РФ легалізувати окупацію
Сьогодні, 13:55
Військова техніка і мобілізація: Зеленський провів засідання Ставки
Сьогодні, 13:40
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту в Херсоні (відео)
Сьогодні, 13:25
«Вугільна» справа. Ексміністр Демчишин повернув арештовану нерухомість
Сьогодні, 12:45
У Маріуполі зафіксований спалах гострої інфекції, хворіють діти
Сьогодні, 12:11

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту