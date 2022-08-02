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«Політолог, який утримував мільйонну ботоферму». Стало відомо, кого викрила СБУ

Надія Клочко
Сьогодні, 17:00 glavcom.ua
«Політолог, який утримував мільйонну ботоферму». Стало відомо, кого викрила СБУ
Російський журналіст Віктор Майстренко переїхав в Україну у 2014 році
фото: Facebook Віктора Майстренка

Віктор Майстренко переїхав в Україну у 2014 році

Фігурантом справи Служби безпеки України щодо викриття багатомільйонної ботоферми є політолог Віктор Майстренко. Цю інформацію підтвердили джерела «Главкому» у правоохоронних органах.

Як повідомили раніше в СБУ, в рамках багатоетапної спецоперації викрито керівника злочинної групи, яка створила потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.

«Ним виявився громадянин РФ, який проживав у Києві і позиціонував себе як «політичний експерт». За даними слідства, він організував інформаційно-підривну діяльність на замовлення однієї з вітчизняних політсил. Для координації злочинних дій був на «зв’язку» з нинішнім народним депутатом, що входить до близького оточення колишнього керівництва нашої держави», – зазначається у пресрелізі СБУ.

Про візит слідчих СБУ розповів і сам Майстренко у ніч на 29 липня на своїй сторінці у Facebook. За його словами, співробітники СБУ провели обшук та вилучили комп’ютерну техніку та телефони. Майстренко також зазначив, що готується до першого допиту в рамках справи.

Віктор Майстренкоросійський журналіст з міста Ковров Володимирської області Росії, який переїхав в Україну у 2014 році. У рідному місті він був головним редактором газети «Ковровська іскра» та досить відомим опозиційним громадським діячем.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, Служба безпеки України заявила, що знешкодила організоване угруповання, яке створило потужну ботоферму для дискредитації керівництва нашої держави та розхитування суспільно-політичної ситуації.

Зловмисники масово поширювали через інтернет дезінформацію, у тому числі щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва країни. Як розповіли в СБУ, пропагандистські «потужності» цієї ботоферми використовували і представники російських спецслужб. Зокрема, через ботів вони поширювали фейкові новини щодо ситуації з фронтів та проводили інші інформаційні диверсії.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували понад 1,2 тис. ворожих кіберінцидентів і кібератак на державні органи влади та стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури.

При цьому на вимогу СБУ заблоковано майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше 15 млн підписників. Передано на блокування понад 1500 Telegram-каналів і ботів, більше 1500 акаунтів в Instagram, Facebook та TikTok. 

Також днями повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України блокували у Києві діяльність «ботоферми», організованої громадянами Росії та переселенцями з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Теги: Україна росія СБУ

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