На Львівщині поліція вилучила у чоловіка амфетаміну на 500 тисяч грн

Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

Затримали чоловіка біля відділення пошти з щойно отриманою партією психотропної речовини

Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю у Львівській області ДБН НПУ викрили місцевого жителя, який виконував роль менеджера Інтернет-магазину з продажу амфетаміну. Він отримував оптові партії психотропу у поштових відділеннях, які надалі збував на території міста та області. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Після отримання чергового замовлення поліцейські затримали його біля відділу пошти. Під час особистого огляду в зловмисника вилучили три пакунки з порошкоподібною речовиною, яка відповідно до висновків проведеної експертизи являється психотропним засобом – амфетамін.

Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить пів мільйона гривень.

Фото: пресслужба Львівської поліції

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дії чоловіка слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу.

За організацію незаконного збуту психотропних речовин чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Києві судитимуть наркодилерів, які збували амфетамін.