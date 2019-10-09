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    У Голосієві вандали облили фарбою пам’ятний знак (фото)

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    Комунальники&nbsp;викликали поліцію для складання заяви про вандалізм - У Голосієві вандали облили фарбою пам’ятний знак (фото)
    Комунальники викликали поліцію для складання заяви про вандалізм
    Фото: Київ оперативний

    Комунальники написали заяву в поліцію та відмили пам’ятний знак

    У вівторок, 8 жовтня, у Голосієві на місці, де має бути споруджений пам'ятник вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України, скоєно акт вандалізму.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, невідомі облили пам’ятний знак фарбою.

    «Знову хвора людина купила фарбу, не пошкодувала на це гроші, свою ранкову прогулянку парком і замість того щоб насолодитися свіжим ранковим повітрям, облила фарбою пам'ятний знак», - йдеться в повідомленні.

    До того, як люди вийшли у парк на прогулянку, пам’ятний знак відмили працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району та викликали поліцію для складання заяви про вандалізм.

    Нагадаємо, минулого тижня в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка. 

    Згодом співробітник муніципальної охорони у парку «Перемога» затримав жінку, яка викорчувала на клумбі квіти.

    А в ніч на 3 жовтня на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок.

    Національна поліція України Київ вандалізм пам'ятник
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