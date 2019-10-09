У Голосієві вандали облили фарбою пам’ятний знак (фото)
Комунальники написали заяву в поліцію та відмили пам’ятний знак
У вівторок, 8 жовтня, у Голосієві на місці, де має бути споруджений пам'ятник вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України, скоєно акт вандалізму.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, невідомі облили пам’ятний знак фарбою.
«Знову хвора людина купила фарбу, не пошкодувала на це гроші, свою ранкову прогулянку парком і замість того щоб насолодитися свіжим ранковим повітрям, облила фарбою пам'ятний знак», - йдеться в повідомленні.
До того, як люди вийшли у парк на прогулянку, пам’ятний знак відмили працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району та викликали поліцію для складання заяви про вандалізм.
Нагадаємо, минулого тижня в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка.
Згодом співробітник муніципальної охорони у парку «Перемога» затримав жінку, яка викорчувала на клумбі квіти.
А в ніч на 3 жовтня на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок.