У Голосієві вандали облили фарбою пам’ятний знак (фото)



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Комунальники викликали поліцію для складання заяви про вандалізм Фото: Київ оперативний

Комунальники написали заяву в поліцію та відмили пам’ятний знак

У вівторок, 8 жовтня, у Голосієві на місці, де має бути споруджений пам'ятник вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України, скоєно акт вандалізму.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, невідомі облили пам’ятний знак фарбою.

«Знову хвора людина купила фарбу, не пошкодувала на це гроші, свою ранкову прогулянку парком і замість того щоб насолодитися свіжим ранковим повітрям, облила фарбою пам'ятний знак», - йдеться в повідомленні.

До того, як люди вийшли у парк на прогулянку, пам’ятний знак відмили працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району та викликали поліцію для складання заяви про вандалізм.

Нагадаємо, минулого тижня в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка.

Згодом співробітник муніципальної охорони у парку «Перемога» затримав жінку, яка викорчувала на клумбі квіти.

А в ніч на 3 жовтня на бульварі Праці у Дніпровському районі Києва невідомі вирвали і перевернули шість лавочок.