На Одещині і в Харкові вандали осквернили пам’ятники захисникам України і воїнам УПА



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Спаплюжений пам'ятник воїнам УПА у Татарбунарах Фото сайту Бессарабія Inform

Поліцейські вживають заходи щодо встановлення причетних до цих подій осіб

В Одеській області невідомі особи залили фарбою пам’ятник, встановлений на честь захисників України.

Про це повідомляє «Бессарабія Inform» з посиланням на відділі комунікації обласної поліції.

«Співробітники Татарбунарського відділення поліції встановлюють осіб, які залили в райцентрі фарбою пам’ятник, встановлений на честь захисників України», – йдеться в повідомленні.

Про подію близько 7-ї години ранку правоохоронців сповістили місцеві жителі.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські вживають заходи щодо встановлення причетних до цієї події осіб та вирішують питання щодо її правової кваліфікації.

А у Харкові напередодні Дня захисника України осквернили пам’ятник УПА.

Вандали облили зеленою фарбою лицьову частину пам’ятника героям Української повстанської армії, який розташований у Харкові.

Поліція зафіксувала 38 актів вандалізму щодо пам’ятника героям УПА в Харкові, повідомляє «Український Харків» у Facebook.

Активісти прибрали наслідки й організували чергування, щоб запобігти таким діям зловмисників.

Поліція зафіксувала вже 38 актів вандалізму щодо цього пам’ятника. Проте паплюжили його значно більше разів, але правоохоронців не викликали. Напередодні річниці створення УПА такі дії в Харкові повторюються мало не щороку, підкреслює «Український Харків».

Нагадаємо, у вівторок, 8 жовтня, в Києві на місці, де має бути споруджений пам’ятник вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції на сході України, скоєно акт вандалізму.