На Буковині вандали зрізали прапори на могилах воїнів АТО



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Вандали зрізали прапори з могил загиблих бійців АТО Івана Діяконюка та Олександра Колотила

Інцидент стався у селі Банилів

У Чернівецькій області невідомі вандали пошкодили прапори на могилах воїнів АТО.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Інцидент стався у селі Банилів.

«На спецлінію «102» надійшло повідомлення від сільського голови, який розповів, що на місцевому кладовищі невідомі особи пошкодили полотнища державних прапорів на двох могилах воїнів АТО», - заявили в поліції.

На місце події виїхали поліцейські сектору реагування патрульної поліції та дільничні офіцери.

Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до правопорушення.

Як повідомляє УНІАН, мешканці села Банилів розповіли, що вандали зрізали прапори з могил загиблих бійців АТО Івана Діяконюка та Олександра Колотила.

Зрізані прапори на могилах вранці 14 жовтня виявили родичі загиблих. Поблизу двох могил зловмисники залишили тільки дерев’яні жердини від прапорів.

Родичі загиблих написали заяви до поліції.

Нагадаємо, в Одеській області невідомі особи залили фарбою пам’ятник, встановлений на честь захисників України.

У Харкові напередодні Дня захисника України осквернили пам’ятник УПА, обливши його зеленою фарбою.