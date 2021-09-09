У Парижі брендовий бутік пограбували на €10 млн

Під час злочину люди не постраждали

У Парижі затримано трьох підозрюваних в пограбуванні на €10 млн магазину Bulgari. Про це повідомляє CNN.

Кілька озброєних людей в строгих костюмах незадовго до полудня увійшли в бутик Bulgari, який розташований на Вандомській площі в центрі Парижа. Вони забрали ювелірні вироби на загальну суму €10 млн і спробували втекти – троє в автомобілі і четверо на скутерах.

Поліцейські наздогнали автомобіль менш ніж за два кілометри від місця злочину. Правоохоронці почали стріляти, підозрювані залишили авто і, кинувши частину видобутку, спробували втекти. Їх затримали.

Чотирьом іншим підозрюваним, які скористалися скутерами, вдалося сховатися.

У компанії Bulgari, яка належить Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно, заявили, що під час пограбування люди не постраждали.

Нагадаємо, майже голівудська історія з пограбуванням сталася у Китаї. Там група неповнолітніх вдерлася до магазину Xiaomi й винесла з нього велику кількість електроніки.

Також нещодавно був пограбований фірмовий магазин футбольного клубу «Реал Мадрид» на домашньому стадіоні «Сантьяго Бернабеу».

Раніше повідомлялося, що з приймальні депутатки Київської міської ради від «Європейської солідарності» Ірини Никорак невідомі викрали п’ять ноутбуків.