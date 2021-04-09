У Парижі грабіжники скоїли пограбування в «кращому в світі» готелі

Фешенебельний готель розташований в самому центрі французької столиці – на Єлисейських полях

Загальна вартість викраденого становить 100 тисяч євро

Грабіжники напали на «кращий в світі» готель George V, який розташований в Парижі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Фешенебельний готель розташований в самому центрі французької столиці – на Єлисейських полях.

Як передає видання, двоє озброєних зловмисників проникли в будівлю, а також розбили вітрини і винесли звідти коштовності люксових брендів.

Загальна вартість викраденого становить 100 тисяч євро.

ЗМІ уточнює, що в ході пограбування ніхто не постраждав.

Особистість злочинців поки не встановлена.

До слова, про побиття та пограбування заявив 78-річний французський бізнесмен, екс-президент футбольного клубу «Олімпік» (Марсель) і екс-міністр у справах міст Бернар Тапі.

Напад стався вночі у власному будинку політика, який знаходиться в населеному пункті Комб-ла-Віллі в департаменті Сена і Марна.

До маєтку увірвалися четверо грабіжників, які спочатку побили Тапі і його дружину, а потім їх зв'язали. Після цього зловмисники винесли з будинку цінні речі.

Сусіди викликали рятувальні служби. Дружину Тапі госпіталізували. Судова поліція на цей час веде розслідування.