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    У Парижі грабіжники скоїли пограбування в «кращому в світі» готелі

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    Фешенебельний готель розташований в самому центрі французької столиці &ndash; на Єлисейських полях - У Парижі грабіжники скоїли пограбування в «кращому в світі» готелі
    Фешенебельний готель розташований в самому центрі французької столиці – на Єлисейських полях

    Загальна вартість викраденого становить 100 тисяч євро

    Грабіжники напали на «кращий в світі» готель George V, який розташований в Парижі.

    Про це повідомляє Le Figaro.

    Фешенебельний готель розташований в самому центрі французької столиці – на Єлисейських полях.

    Як передає видання, двоє озброєних зловмисників проникли в будівлю, а також розбили вітрини і винесли звідти коштовності люксових брендів.

    Загальна вартість викраденого становить 100 тисяч євро.

    ЗМІ уточнює, що в ході пограбування ніхто не постраждав.

    Особистість злочинців поки не встановлена.

    До слова, про побиття та пограбування заявив 78-річний французський бізнесмен, екс-президент футбольного клубу «Олімпік» (Марсель) і екс-міністр у справах міст Бернар Тапі.

    Напад стався вночі у власному будинку політика, який знаходиться в населеному пункті Комб-ла-Віллі в департаменті Сена і Марна.

    До маєтку увірвалися четверо грабіжників, які спочатку побили Тапі і його дружину, а потім їх зв'язали. Після цього зловмисники винесли з будинку цінні речі.

    Сусіди викликали рятувальні служби. Дружину Тапі госпіталізували. Судова поліція на цей час веде розслідування.

    Теги: Франція пограбування грабіжники готель
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