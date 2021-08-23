Сестра Роналду заявила про «пограбування» футболіста

Арбітр не зарахував гол нападника, який завершив атаку «Ювентуса», перебуваючи в положенні «поза грою»

Ельма Авейру, сестра нападника «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду, прокоментувала роботу суддів в матчі 1-го туру італійської Серії А з «Удінезе» (2:2).

В цій зустрічі в компенсований час зустрічі арбітр відмінив гол Роналду, бо після перегляду VAR зафіксував офсайд.

«Якби там було моє плече, офсайду не було. Слід надягати футболку на розмір менше. Пограбування починається», – написала Авейру на своїй сторінці в соцмережах.

Рахунок в матчі був відкритий вже на 2-й хвилині. Автором швидкого голу став аргентинський форвард «Ювентуса» Пауло Дібала. На 23-й хвилині Хуан Куадрадо подвоїв перевагу «Старої синьйори». Однак у другому таймі «Юве» зменшив оберти, чим сповна скористався «Удінезе». На 51-й хвилині з пенальті забив Роберто Перейра. А на 83-й хвилині рахунок зрівняв Жерар Деулофеу.

Роналду вийшов на поле на 60-й хвилині зустрічі.