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    Кримінал

    У полоні окупантів перебувають 24 представники української влади

    Росіяни викрали щонайменше 24 українських чиновників - У полоні окупантів перебувають 24 представники української влади
    Росіяни викрали щонайменше 24 українських чиновників
    фото з відкритих джерел

    Троє чиновників пішли на співпрацю з росіянами

    Станом на сьогодні у полоні окупантів перебувають 24 посадовці, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники та інші представники державних установ.Про це нам повідомляє Офіс президента.

    Окрім того, 26 березня російсько-окупаційні війська затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

    Вони пішли на співпрацю з окупантами.

    За даними МЗС України, наразі російські окупанти викрали вже приблизно 30 представників місцевої влади, активістів та журналістів. Президент Володимир Зеленський розповідав, що деяких викрадених мерів окупанти вбили.

    Напередодні ми повідомляли, що окупанти за місяць війни викрали 13 мерів. Наголошується, що найбільше під ударами – мери Херсонщини та Харківщини, а також міські голови Запоріжжя та Київщини. Серед них є одна жінка – самовисуванка Ольга Сухенко, міська голова Мотижина на Київщині. Мера Мелітополя Івана Федорова вдалося обміняти, а мерів Скадовська і Славутича відпустили.

    Нагадаємо, мер Приморська обміняв полоненого росіянами батька на себе. Із перших днів окупації Кошалевич публічно заявляв: «Приморськ – це Україна».

    Напередодні російські вороги викрали у Херсоні священника ПЦУ

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У полоні окупантів перебувають 24 представники української влади