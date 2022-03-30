Мер Приморська обміняв полоненого росіянами батька на себе

З перших днів окупації Кошалевич публічно заявляв: «Приморськ – це Україна»

Мер міста Приморська Запорізької області Олександр Кошалевич обміняв себе на захопленого росіянами батька. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на депутата Володимира Кальцева.

«З перших днів окупації мер публічно заявляв: «Приморськ – це Україна», брав участь у мітингах протесту на площі разом із городянами. Російські військові розшукували мера, а коли не змогли знайти, взяли в полон його літнього батька. І Олександр Кошелевич обміняв себе на батька. Росіяни повезли мера в бік Бердянська», – сказав Володимир Кальцев.

Нагадаємо, російські загарбники викрали в Херсоні священника ПЦУ отця Сергія Чудиновича. Також в окупованому Генічеську загарбники викрали депутата «Слуги народу».

Як повідомлялося, у Херсоні російські окупанти викрали депутата Корабельної районної ради, голову фракції «Європейська солідарність» Дмитра Афанасьєва. Також окупанти викрали мера міста Берислав, що на Херсонщині. До слова, рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Як повідомлялося, у Новій Каховці рашисти викрали секретаря міськради і катують.