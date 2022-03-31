«Наші вбивають мирних людей». Полонений окупант розповів матері про «подвиги» армії РФ
«Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили», – говорить полонений своїй матері
Російський контрактник вирішив, що краще здатися в полон, ніж бути «200-м»
Окупант дуже боявся, що його уб’ють самі ж росіяни, тому при першій ліпшій нагоді «відстав від строю».
«Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей», – говорить полонений своїй матері.
Він розповідає, що загарбники не хочуть обмінювати полонених, а російська пропаганда бреше про ситуацію в Україні.
Командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба «звільняти».
Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю.