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    «Наші вбивають мирних людей». Полонений окупант розповів матері про «подвиги» армії РФ

    Окупант вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю - «Наші вбивають мирних людей». Полонений окупант розповів матері про «подвиги» армії РФ
    Окупант вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю

    «Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили», – говорить полонений своїй матері

    Російський контрактник вирішив, що краще здатися в полон, ніж бути «200-м»

    Окупант дуже боявся, що його уб’ють самі ж росіяни, тому при першій ліпшій нагоді «відстав від строю».

    «Це моя ініціатива – здатися, щоб свої не вбили. Мама, ти знаєш, що тут відбувається? Наші вбивають мирних людей», – говорить полонений своїй матері.

    Він розповідає, що загарбники не хочуть обмінювати полонених, а російська пропаганда бреше про ситуацію в Україні.

    Командири вбивали в голову своїм солдатам, що Україну захопили націонал-соціалістичні банди, які знищують своїх громадян, тому українців терміново треба «звільняти».

    Після вторгнення російський окупант прозрів та побачив зовсім іншу картину. Тому і вирішив втекти від своїх командирів та добровільно скласти зброю.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна окупація #stoprussia
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    «Наші вбивають мирних людей». Полонений окупант розповів матері про «подвиги» армії РФ