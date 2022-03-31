Спецслужби РФ готують антиукраїнські заходи в Берліні – Центр оборонних реформ

Метою акції є створення відеоматеріалів для російської пропаганди

Російські спецслужби готують проведення антиукраїнських активних заходів під час запланованої 3 квітня демонстрації у Берліні зі знищенням українських та нацистських символів з метою створення картинки для російської пропаганди. У межах заходів спецслужби РФ розглядають можливість застосування насильства.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співпраці Україна-НАТО, Олександр Данилюк.

«За інформацією української розвідки російськими спецслужбами планується в цю неділю проведення антиукраїнських активних заходів в Берліні.

Відповідно до планів організаторів, 3 квітня 2022 рок групою агентів впливу російських спецслужб в Берліні має бути проведена демонстрація, під час якої мають знищуватися українські та нацистські символи на фоні меморіалів радянським солдатам», – заявив він.

«Метою акції є створення відеоматеріалів, що в подальшому будуть використовуватись російською пропагандою. Акція має бути синхронізована з аналогічною акцією в РФ.

Ймовірними місцями проведення акції є меморіальні комплекси Трептов-Парк та Тіргартен, де раніше в знак солідарності з Україною пам'ятники були прикрашені українськими прапорами.», – наголосив керівник Центру оборонних реформ.

«Російські спецслужби також розглядають можливість організації нападів на учасників демонстрації, що мають здійснюватися нібито "українськими націоналістами".

Враховуючи протиправний характер цих заходів, ризики для громадської безпеки та використання їх для пропаганди агресивної війни, що є міжнародним злочином, просимо правоохоронні органи ФРН унеможливити цю провокацію.», – підсумував Олександр Данилюк.

Нагадаємо, 29 березня країни ЄС оголосили про надсилання великої групи дипломатів РФ. Слідом за Нідерландами російських дипломатів, запідозрених у шпигунській діяльності, оголосили персонами нон-грата ще три країни — Бельгія, Ірландія та Чехія. Раніше про висилку дипломатів оголосила Північна Македонія.