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У Полтаві викладач вокалу, який ґвалтував дітей під час приватних занять, отримав вирок

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Полтаві викладач вокалу, який ґвалтував дітей під час приватних занять, отримав вирок
Затримання викладача вокалу
фото: прокуратура Полтавщини

Чоловік визнав свою вину

Ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури довели в суді вину викладача вокалу, який роками вчиняв сексуальні злочини щодо малолітніх дітей під час приватних занять. Суд призначив йому довічне позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

«Чоловік мав педагогічну та психологічну освіти й працював репетитором у Полтаві. Заняття проводив удома та в орендованих приміщеннях. Із 2014 року під час уроків він систематично ґвалтував дітей та вчиняв щодо них сексуальне насильство. Також примушував їх фотографуватися без одягу, зберігав ці матеріали та переконував дітей приховувати все від батьків. Від його дій постраждали троє малолітніх дітей», – йдеться у повідомленні.

Репетитора викрили восени 2024 року, після того як в одній із сімей батьки помітили зміни у психологічному стані дитини. У межах кримінального провадження правоохоронці зібрали доказову базу та провели понад 50 експертиз. Навесні 2025 року прокурори скерували обвинувальний акт до Шевченківського районного суду Полтави.

Суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві щодо осіб, які не досягли 14 років, розбещенні малолітніх, примушуванні неповнолітніх до участі у створенні порнографічних матеріалів, а також виготовленні та зберіганні дитячої порнографії. Окрім довічного позбавлення волі, суд на три роки заборонив йому обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з навчанням і вихованням дітей, а також діяльністю, що передбачає доступ до інформаційних ресурсів і поширення матеріалів в Інтернеті.

У суді чоловік визнав свою вину, він перебуває під вартою.

До слова, у Києві перед судом постане 33-річний чоловік, який вчиняв сексуальне насилля над п’ятьма своїми племінниками віком від двох до восьми років. 

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Теги: діти Офіс Генерального прокурора зґвалтування вирок

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