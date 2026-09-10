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Ексдружина Тігіпка розповіла, чим займаються та де живуть їхні діти

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вікторія Тігіпко має трьох дітей від Сергія Тігіпка
фото: Іnstagram.com/viktoriya_tigipko

Вікторія Тігіпко розповіла, чи повернуться її діти в Україну

Діти експодружжя бізнесмена Сергія Тігіпка та президентки Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторії Тігіпко виїхали з України. Мати розповіла, чим займаються діти за кордоном. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар підприємиці проєкту «Ранок у великому місті».

Нині діти колишнього подружжя перебувають за кордоном, де проходять навчання. За словами Вікторії Тігіпко, сини Тимофій та Леонтій, а також донька Анастасія мешкають у різних країнах.

Вікторія Тігіпко з дітьми
Вікторія Тігіпко з дітьми
фото: Іnstagram.com/viktoriya_tigipko

«Вчаться. Вони за кордоном. Ми вже давно вчимося за кордоном. Усі троє в різних країнах. Діти мають розуміти, як працює міжнародний ринок, нічого не замінить нетворк і побудову зв’язків, які нам дуже необхідні на всіх рівнях», – розповіла Тігіпко.

Вікторія Тігіпко з синами на Одеському кінофестивалі
Вікторія Тігіпко з синами на Одеському кінофестивалі
фото: Іnstagram.com/viktoriya_tigipko

Тимофій, Анастасія та Леонтій здобувають освіту у сферах фінансів, промислового дизайну та технічній галузі. На думку матері, знання в таких професіях нині потрібні Україні.

Вікторія Тігіпко розповіла, що діти хочуть повернутися до України, але поки мають завершити навчання. «Дуже хочуть повернутися, але вже хай довчаться і привозять знання», – додала вона.

Вікторія Тігіпко з донькою Анастасією
Вікторія Тігіпко з донькою Анастасією
фото: Іnstagram.com/viktoriya_tigipko

Шлюб Вікторії та Сергія Тігіпка тривав з 2004 по 2018 рік. Колишнє подружжя має трьох дітей: Тимофія 2002 року народження, Анастасія 2005 року та Леонтій 2008 року.

Сергій Тігіпко працював у державних органах та обіймав низку високих посад. У 1999–2000 роках він був міністром економіки України, у 2002–2004 роках очолював Національний банк України. У 2004 році Тігіпко керував виборчим штабом Віктора Януковича. У 2010–2014 роках був віцепрем'єр-міністром України, паралельно обіймав посаду міністра соціальної політики. Тігіпко також був народним депутатом України. У травні 2026 року стало відомо, що Тігіпко став радником керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Зазначимо, після розлучення з Вікторією Тігіпко Сергій тігіпко одружився з рестораторкою Аллою Зіневич. У пари народилося троє синів. У 2024 році в них зʼявилася донька. Дружина бізнесмена ділилася світлинами їхніх синів.

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Теги: діти дружина Сергій Тігіпко

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